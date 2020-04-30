الكهرباء: توزيع رواتب العقود والأجور مرهون بإقرار الموازنة

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الكهرباء امس الاربعاء، أنها بانتظار إقرار الموازنة الاتحادية لتأمين رواتب العقود والأجور.

وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية “واع” إنه “فيما يتعلق بملف الأجور والعقود فإن الوزارة عملت على تأمين مستحقاتهم الى يوم 15/3″، مبيناً أن “الوزارة دفعت الكثير من الرواتب وهي الآن بصدد دفع المتبقي من هذه المستحقات خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف وزير الكهرباء أن “توزيع مستحقات العقود والأجور للفترة ما بعد 15/3 تبقى متعلقة على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020”.