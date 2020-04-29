  • الأربعاء , 29 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“لحن مُرتجَل”

ثقافة
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دانييلا سول

ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة


هذا الفعل الخائن،
ان تغمض عينيك
فتطفو رغبة خفية
لكتابة غير ملموسة.
ما اجمل النوافذ الزرقاء التي
لا تظهر الاّ في الحلم،
أبعاد وألوان مائية
عصية على الروح
منها نتنفس ساعات الاستيقاظ.
أن تغمض عينيك، هو فعل سياسي
أن تسافر في اكوان
تشبه المحيط لتزيل
حجاب الساعات الدائري،
هو حل عقدة
ومنح الحاضر معنى
واستماع  الى قلب
الشحرور المهاجر.
ان تستيقظ ، ان تعود
وتشعر مواء
القطة،
واللُعاب على
الوسادة شبيهاً
بالأرض حين تمنح رائحة
الرطوبة، وتستقبل الأنوار
مثل هذه القصيدة التي
ليست سوى هدية حلم
قيلولة خريفية.

شاعرة تشيلية*

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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