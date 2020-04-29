“لحن مُرتجَل”

دانييلا سول

ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة



هذا الفعل الخائن،

ان تغمض عينيك

فتطفو رغبة خفية

لكتابة غير ملموسة.

ما اجمل النوافذ الزرقاء التي

لا تظهر الاّ في الحلم،

أبعاد وألوان مائية

عصية على الروح

منها نتنفس ساعات الاستيقاظ.

أن تغمض عينيك، هو فعل سياسي

أن تسافر في اكوان

تشبه المحيط لتزيل

حجاب الساعات الدائري،

هو حل عقدة

ومنح الحاضر معنى

واستماع الى قلب

الشحرور المهاجر.

ان تستيقظ ، ان تعود

وتشعر مواء

القطة،

واللُعاب على

الوسادة شبيهاً

بالأرض حين تمنح رائحة

الرطوبة، وتستقبل الأنوار

مثل هذه القصيدة التي

ليست سوى هدية حلم

قيلولة خريفية.

شاعرة تشيلية*