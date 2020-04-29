العادلي يؤكد ان وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا ولدينا خزين كاف للارواء

بغداد _ الصباح الجديد :

اطلع وزير الموارد المائية الدكتور جمال العادلي والوفد المرافق له على سير العمل والاجراءات التشغيلية في عدد من السدود في المحافظات ، مؤكدا ان وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا ولدينا خزين مائي كاف للاراضي الزراعية .

فقد زار الوزير والوفد المرافق له سدي خاصة جاي والعظيم في محافظتي كركوك وديالى للاطلاع على الاجراءات التشغيلية المتخذة من قبل ادارة السدين واعمال التأهيل والصيانة في سد العظيم لاصلاح الاضرار التي تعرض لها بسبب الاعمال التخريبية لعصابات داعش الارهابية وكذلك الاطلاع على الخزين المائي المتحقق للعام الحالي .

واكد الوزير ان وضعية السدود في عموم العراق بحالة جيدة جدا ولدينا خزين مائي كاف لتأمين المياه بجميع الاراضي الزراعية المروية ومن المؤمل تحقيق انتاج زراعي يفوق ماتحقق في العام الماضي لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير ومحصول الشلب .

كما اطلع الوزير يرافقه عدد من المديرين العامين ومدراء الدوائر في محافظة ديالى على موقع مشروع سد حمرين على بعد 130 كم شمال شرق بغداد والاستعدادات الجارية من قبل ادارة السد لاستيعاب وخزن مياه الامطار والموجات الفيضانية المحتملة .

واشار الوزير الى ان سد حمرين كان له دور كبير في درء خطر الفيضان في الموسم الفيضاني الماضي وحماية مدينة بغداد والمدن الاخرى من الغرق ، مؤكدا جاهزية سد حمرين لخزن المياه بكامل طاقته الخزنية وتأدية وظيفته الاروائية في توفير المياه لاغراض الزراعة والشرب وتوليد الطاقة الكهربائية ودرء خطر الفيضان . كما تفقد الوزير مشروع سد دربندخان بمحافظة السليمانية للاطلاع على المراحل الاخيرة من اعمال تاهيل وصيانة السد بعد تعرضه للاضرار نتيجة الهزات الارضية المتكررة التي شهدتها منطقة موقع السد .

واكد الوزير ان اعمال الفحص والتقييم لاجزاء سد دربندخان جرت من قبل الملاك الهندسي الوطني وبخبرات عراقية خالصة من دون الاستعانة بالشركات الاجنبية وباستعمال احدث الاجهزة المعمول بها عالميا وتمكن هذا السد الاستراتيجي خلال الموسم الفيضاني الماضي من خزن وامرار كميات كبيرة من مياه الفيضان ولولاه لكانت مدن عديدة مهددة بالغرق ، مضيفا ان سد دربندخان حاليا بحالة جيدة ومستقرة ويخضع الى مراقبة مستمرة من قبل ادارة السد ويؤدي وظيفته الاروائية والوظائف الاخرى على اكمل وجه.

بعد ذلك اجرى الوزير يرافقه عدد من المديرين العامين والمختصين في مجال السدود جولة تفقدية لمشروع سد بادوش بمحافظة نينوى على نهر دجلة جنوب مؤخر سد الموصل للاطلاع على وضعية السد والاجراءات المتخذة بشان اعادة تقييم السد نتيجة توقف العمل لفترة طويلة وتعرضه لاعمال تخريب من قبل عصابات داعش الارهابية .

وشدد الوزير على ضرورة استئناف العمل في سد بادوش لاهميته كسد استراتيجي مهم ومتعدد الاغراض يهدف الى حماية مناطق مؤخر السد من الفيضان وتنظيم تدفق المياه التي يطلقها سد الموصل وكذلك توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 170 ميكاواطا ، واشار ايضا الى ان نسبة الانجاز الحالية في السد نسبة جيدة بلغت 70% للجزء الركامي و40% للجزء الكونكريتي من السد .