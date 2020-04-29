الاعمار تضع آلية جديدة لمراجعة مقر صندوق الاسكان العراقي

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة عن إعداد آلية خاصة لمراجعة المقترضين لصندوق الاسكان العراقي حفاظاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم (55). وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان عملية دخول المقترضين الى مقر الصندوق تخضع لشروط الوقاية الصحية من بينها الالتزام بارتداء الكفوف والكمامات للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبين المركز الاعلامي أنه تم إعداد جدول اسبوعي وآلية لمراجعة المقترضين للصندوق حسب مناطق سكناهم مؤكدين على المقترض جلب ما يثبت مقر سكنه كبطاقة السكن او سند العقار، ولن يتم استقبال اي مراجع الا باليوم المحدد لمنطقته.

على صعيد اخر كشفت الوزارة عن تمديد التقديم على الإعلان الخاص بإحالة خمسة مشاريع للطرق والجسور ضمن ثلاث محافظات وبتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ لإعادة اعمار المناطق المحررة مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمُر بها البلد. وذكر المركز الإعلامي للوزارة ان تمديد الإعلان شمل عطاءات عقد إعادة تأهيل جسر الموصل الرابع وجسر الموصل الخامس ومشروع تأهيل طريق (موصل- مفرق القيارة – رمضانيات) في محافظة نينوى ومشروع إعادة تأهيل طريق (خالص-عظيم) ضمن المقطع الثاني على طريق (بغداد – كركوك)، ومشروع تأهيل مفرق (الشرقاط – الرمضانيات) بمحافظة صلاح الدين، داعياً الشركات والمقاولين المؤهلين لتقديم عطاءاتهم حسب الضوابط والتعليمات.