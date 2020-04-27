فوائد مذهلة لتناول الليمون المسلوق

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يحتوي الليمون على فيتامين «سي» إضافة لغناه بالمركبات الفينولية والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات، ومن جهة ثانية تختلف طرق تنتاوله.

وبالرغم من أن تناول الليمون من دون غلي أو طبخ يحقق الفوائد واكتساب العناصر المهمة الموجودة فيه، إلا أن دراسة تظهر أن غلي الليمون وسلقه أيضا يعطي فوائد صحية مدهشة، وفقا لـ «عمون».

ويفيد الليمون المغلي الصحة بشكل عام ويقوي الجسم، ويخفض نسبة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة لذلك، يمكن أن يقلل حمض الستريك الموجود في الليمون من خطر الإصابة بمرض السرطان ويمنع فقر الدم.

ولا يدري البعض أنه عندما يتم عصر الليمون في الماء الدافئ ورمي القشر بعد ذلك، نخسر بعض الفوائد الكبيرة الموجودة في الليمون، حيث تساعد المركبات النباتية التي يحتوي عليها قشر الليمون على إنقاص الوزن، كما أن الألياف القابلة للذوبان في لب الليمون تعزز الصحة الهضمية وتقلل مستويات السكر في الدم.

وكل هذه الفوائد تجعل غلي الليمون وتناوله أكثر فائدة وتساعد أيضا في علاج تصلب الشرايين والبرد والالتهابات.

ويساعد الليمون المسلوق على ضبط الجهاز الهضمي وتحسين الاستجابة المناعية ومحاربة الجراثيم والفيروسات، وهذه الفوائد تفوق فوائد عصر الليمون من دون غلي (بحسب الدراسة).