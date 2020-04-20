عبد المهدي: المنحة الحكومية ستطلق خلال مدة قصيرة

إجراءات قانونية بحق من لا يرتدي الكمامات خارج المنزل

بغداد – الصباح الجديد :

أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، أن المنحة الحكومية المخصصة للمتضررين من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ستنطلق خلال مدة قصيرة. فيما دعت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جميع المواطنين الى الالتزام بارتداء الكمامات الطبية خارج المنازل تزامنا مع رفع حظر التجوال جزئيا ، محذرة من تعرض المخالفين إلى الإجراءات القانونية.

وقال عبد المهدي، خلال كلمته بالاجتماع الخامس للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن “ العراق اتخذ قرارات استباقية صحيحة سمحت بمنع حصول معدلات إصابة ووفيات مرتفعة بسبب كورونا”.

وأضاف عبد المهدي: “التقدم الحالي في مواجهة كورونا ينبغي ان لا يغرينا ويجعلنا نتخذ قرارات غير صحيحة”.وتابع، أن “العديد من دول العالم أخطأت بقرارات سمحت فيها بإنهاء الإغلاق ما سمح بزيادة الإصابات والوفيات بكورونا”.

وأشار رئيس الوزراء المستقيل، إلى أن ” منحة المتضررين من حظر التجوال ستطلق قريباً، وستمنح لكل من يستحق ومن قدم لها عبر الموقع الالكتروني، ومن غير المشمولين سيستبعد”.

في حين دعت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جميع المواطنين الى الالتزام بارتاداء الكمامات الطبية خارج المنازل تزامنا مع رفع حظر التجوال جزئيا ابتداء من اليوم الثلاثاء ، محذرة من تعرض المخالفين الى الإجراءات القانونية.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته “الصباح الجديد ” إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / مكافحة جائحة فيروس كورونا عقدت اجتماعها الخامس برئاسة عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، وقررت الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات “.

وكذلك “السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا ، على ان لايتجاوز نسبة ٢٥٪؜.، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون بالعمل .، ومنع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات”

وشددت اللجة على أن ” تكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا .”، داعية الجميع الى “ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين “.

وأشارت الى أن “الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية ستقوم بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة “، مبينة أنه ” للمحافظين فرض شروط او قيود اضافية او الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم او مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وعدم السماح بمنح استثناءات اضافية اوتخفيف الحظر خلافا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية “.