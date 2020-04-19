بورصات الخليج تنتعش بعد انخفاض حاد ليومين

الصباح الجديد ـ وكالات:

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج على ارتفاع أمس الأحد بفضل صفقات لشراء الأسهم بأسعار رخيصة عقب خسائر حادة في الجلستين السابقتين وبفضل تقدم نحو تجارب سريرية لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

ورفعت جلياد ساينسز للأدوية يوم الجمعة حجم المشاركةالمستهدف في تجارب لعقارها ريمديسيفير التجريبي على مرضي بحالات حادة من كوفيد-19 إلى 3600 مريض، بعد يوم من تقرير إعلامي أورد أن العقار واعد.

لكن المحللين والشركة دعوا لتوخي الحذر عند استخلاص نتائج من بيانات أولية.

وفي دبي، زاد المؤشر ثلاثة بالمئة، حيث قفز سهم أكبر بنوكه، الإمارات دبي الوطني، 3.7 بالمئة قبل اجتماع مجلس الإدارة لإقرار نتائج الربع الأول من العام. وارتفع سهم إعمار العقارية بالنسبة ذاتها.

وقالت حكومة دبي على تويتر يوم الجمعة إن الإمارة مددت حظر التجول المفروض على مدار الساعة أسبوعا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر أبوظبي 2.9 بالمئة، بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد، أبوظبي الأول، أربعة بالمئة.

العراق يدرس خيار طلب قروض خارجية لعبور المرحلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير المالية فؤاد حسين، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ومدراء المصارف، اتفاق أوبك الأخير وطلب قروض خارجية.

وأوضح بيان للمكتب الاعلامي لوزارة المالية أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين ترأس اجتماعا موسعا بحضور محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية والمدراء العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وهيئتي الكمارك والضرائب ودائرة الدين العام لبحث الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات الحكومة.

واضاف، ان الوزير استعرض اتفاق أوبك الأخير وقرار تخفيض حصص السوق العالمية النفطية و تخفيض مايقارب مليون برميل يوميا من حصة العراق وتداعيات ذلك القرار خصوصا مع انهيار اسعار النفط الحالية وكيفية تذليل تلك العقبات وعبور المرحلة الحالية.

وأكد العلاق، بحسب البيان، على ضرورة الحفاظ على استمرارية النظام المصرفي والارصدة ، مشددا على اهمية تحليل البيانات للحصول على معلومات تلك الأرصدة سواء كانت تمويل ذاتي أو مركزي.

واشار البيان الى ان المصارف، استعرضت خلال الاجتماع ارصدتها وامكانياتها من اجل المساهمة في تعزيز الواقع الاقتصادي والمالي الحالي.

وتم التطرق أيضا إلى خيارات الدخول لبرنامج صندوق النقد الدولي وطلب قروض خارجية كإحدى الخيارات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الحالية لعبور المرحلة.

ولفت الى ان الاجتماع بحث ايضا ضرورة إعادة النظر بالاعفاءات الضريبة التي منحت سابقا باستثناء المنظمات والجهات الإنسانية والتي تكون بضائعها مهداه إلى الحكومة.