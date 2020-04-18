الكاظمي ينتهي من تسمية اعضاء حكومته ولم يعترض على مرشحي القوى السياسية

للكرد فيها ثلاث وزارات

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

اكدت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد، انتهاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من اسماء حكومته المرتقبة تمهيدا لتسليمها الى رئاستي الجمهورية والبرلمان.

واضافت المصادر ان الخطوة المقبلة للكاظمي بعد الانتهاء من تحديد اسماء مرشحي الوزارات والمناص في حكومته، ستكون البدء بحوار مفتوح مع القوى والاحزاب السياسية لاطلاعهم على برنامج الحكومي والحصول على دعمها لتمرير كابينته الوزارية، واذا ما كان لديهم اعتراض على اسماء الشخصيات التي اقترحها لشغل المناصب الوزارية في حكومته المقبلة.

واشارت المصادر الى ان الكرد والسنة قاموا بتسمية مرشيحهم لشغل المناصب الوزاية التي ستؤول اليهم والتي اشترط عليهم الكاظمي، ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة.

واضافت، ان الكاظمي لم يكن لديه اية شروط او فيتو على المرشحين، فضلاً عن عدم ابدائه اية اعتراضات على المرشحين الذين قدمتهم القوى السياسية.

وقالت انه وبعد التفاهم الذي توصلت اليه القوى السياسية فان حكومة الاقليم لن تختلف من حيث الية التشكيل والتوزيع المكوناتي عن سابقاتها من الحكومات العراقية.

واشارت، الى ان الاحزاب والقوى السياسية تمسكت بحقها واستحقاقها الانتخابي في حكومة الكاظمي، وان ابداء بعض منها استعداده للتخلي عن استحقاقه الانتخابي غير صحيح وهي خطوة لامتصاص النقمة الشعبية وسخط الشارع العراقي.

وكشفت المصادر للصباح الجديد، عن ان حكومة الكاظمي تتألف من 22 وزارة تتوزع على النحو التالي، 11 منها للشيعة وست وزارات للسنة وثلاثة للكرد واثنان للمكونات الاخرى.

ولفتت الى ان المكون الشيعي سيحتفظ بوزارة النفط والداخلية والخارجية بينما سيحتفط السنة بالدفاع وسيحصلون على وزارة التعليم العالي بدلا من التربية، بينما سيحتفظ الكرد بوزارة المالية والعدل وقد يحصلون على وزارة الكهرباء ايضاً.

واوضحت المصادر، ان تحالف سائرون سيحصل على ثلاثة وزارات في اطار توزيع الوزارات ال 12 التي ستؤول الى الشيعية في حكومة الكاظمي ومثلها لتحالف الفتح بينما سيمنح الكاظمي تحالف النصر وزارتين وسيحصل دولة القانون والحكمة والفضيلة على وزارة واحدة لكل منها.

بينما سيحصل تحالف القوى العراقية على حصة الاسد في سياق توزيع الوزارات التي ستؤول الى السنة في حكومة الكاظمي بحصوله على اربع وزارات، بينما سيحصل المشروع العربي الذي يتراسه خميس الخنجر على وزارة، وائتلاف الوطنية بقيادة اياد علاوي على وزارة واحدة.

الى ذلك أعلن مسؤول ملف بغداد في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن للكرد مطالبه من الحكومة التي يعمل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تشكيلها، وأنه بانتظار معرفة البرنامج الحكومي لكابينته.

وقال عرفات كرم في تصريح، “ننتظر معرفة ما هو برنامج الكاظمي، لأنه لدى الاطراف الكردستانية مطالب يجب أن يلبيها هذا البرنامج”.

وأوضح كرم أن “مطالب الكرد من الحكومة المقبلة معلومة وواضحة، وليس هناك من يجهل هذه المطالب التي نكررها منذ 17 سنة”.

ولفت الى أن الكرد يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة نظرا لأن انتخابات 2018 لم تكن نزيهة وشهدت الكثير من التزوير، وقال نأمل أن يحدد الكاظمي موعداً ملائماً تجرى فيه الانتخابات”.

وبشأن أهم مطالب إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية المقبلة، قال كرم إن “هناك مطالب مهمة لدى الكورد، أولها تطبيق الدستور، وأن تكون حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة محددة بوضوح”.

وأشار إلى المواطنين في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية يعانون من ظروف صعبة للغاية، وقد نزح قسم منهم، وسكان هذه المناطق يطالبون بعودة البيشمركة إلى مناطقهم”.

وعن موقف رئيس الوزراءء المكلف بتشكيل الحكومة من إقليم كردستان، بين كرم أن “هناك علاقات جيدة بين الكاظمي وقيادة إقليم كردستان، مشيراً الى ان الكاظمي يدرك بان تقدم وتطور اقليم كردستان يصب في مصلحة بغداد والعكس..