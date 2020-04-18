العمل النيابية: رواتب الرعاية الاجتماعية خط احمر ولا يمكن المساس بها

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، امس السبت، أن رواتب الرعاية الاجتماعية خط أحمر لايمكن المساس بها في ظل تدهور وانخفاض أسعار النفط.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح إن “الدولة العراقية متكفلة بتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية لجميع الشرائح المستفيدة”.

وأضاف عرب، أن “موضوع الإعانة خصص لها ٦٠٠ مليار دينار عراقي ٣٠٠ مليار تم إطلاقها خلال شهر نيسان و ٣٠٠ مليار سيتم إطلاقها في شهر ايار ضمن أولويات عمل الحكومة”.

وأشار إلى أن “رئيس الوزراء المكلف وعد بحماية رواتب الإعانة الاجتماعية وعدم المساس وقد تكفل في إيجاد خطط جديدة لزيادة الرواتب في حال تم التصويت على كابينته الوزارية”.