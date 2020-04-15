  • الأربعاء , 15 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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منتدى شباب الرفاعي يتحول إلى مصنع لخياطة الكمامات

رياضة
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الناصرية ـ شعبة الإعلام:‏

استطاع نخبة من المتطوعين الشباب وخلال مدة اسبوعين من تحويل قاعة منتدى شباب الرفاعي في ‏مديرية شباب ذي قار الى مصنع حقيقي لانتاج الاف الكمامات الطبية وتقديمها للجهات الصحية والقوات ‏الامنية والمواطنين في قضاء الرفاعي .

وبين مدير منتدى الرفاعي ستار الزاملي ان جميع المتطوعين عملوا بجهود ذاتية ومن دافع الحرص ‏على ابناء بلدهم للتصدي لخطر فايروس كورونا ، مشيرا ان العشرات من الشباب تقاسموا عمال التعفير ‏والخياطة وتقديم السلال الغذائية للعوائل المتعففة ، واضاف هناك كميات كبيرة من الكمامات نفذت ‏بطريقة محترفة وتم تعقيمها لتكون احد الخطوط الانتاجية الرئيسة لامداد الفرق الطبية والمواطنين.‏

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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