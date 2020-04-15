منتدى شباب الرفاعي يتحول إلى مصنع لخياطة الكمامات

الناصرية ـ شعبة الإعلام:
استطاع نخبة من المتطوعين الشباب وخلال مدة اسبوعين من تحويل قاعة منتدى شباب الرفاعي في مديرية شباب ذي قار الى مصنع حقيقي لانتاج الاف الكمامات الطبية وتقديمها للجهات الصحية والقوات الامنية والمواطنين في قضاء الرفاعي .
وبين مدير منتدى الرفاعي ستار الزاملي ان جميع المتطوعين عملوا بجهود ذاتية ومن دافع الحرص على ابناء بلدهم للتصدي لخطر فايروس كورونا ، مشيرا ان العشرات من الشباب تقاسموا عمال التعفير والخياطة وتقديم السلال الغذائية للعوائل المتعففة ، واضاف هناك كميات كبيرة من الكمامات نفذت بطريقة محترفة وتم تعقيمها لتكون احد الخطوط الانتاجية الرئيسة لامداد الفرق الطبية والمواطنين.