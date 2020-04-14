نائبة : الاقتراض من احتياطي المركزي يستوجب حكومة كاملة الصلاحية

بغداد- الصباح الجديد :

اكدت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي , امس الثلاثاء , ان من العوامل الرئيسية لمواجهة التحديات في الموازنة 2020 وسد جزء من العجز المالي التوجه للاقتراض من احتياطي البنك المركزي الا انه لايمكن اجراء الاقتراض الا في وجود حكومة كاملة الصلاحية.

وقالت الدليمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “ العراق يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا خلال العام الجاري من خلال ارتفاع معدل العجز المالي في موازنة 2020 الذي يصل الى نسبة مرتفعة جدا”، معتبرا أن “احد الحلول الرئيسية هو التوجه الى الاقتراض الداخلي من خلال الاقتراض من احتياطي البنك المركزي العراقي”.

وأضافت ان “الاقتراض من احتياطي البنك المركزي يتوجب وجود حكومة كاملة الصلاحية ولذلك فان القوى السياسية قد ادركت هذه الخطورة”.

ولفتت الدليمي إلى أن “القوى السياسية ستجد نفسها مضطرة الى الإسراع بتمرير حكومة الكاظمي للخروج من الازمة الاقتصادية ولو بخسائر بسيطة ” .