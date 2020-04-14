الصحة النيابية: البلاد تقترب من القضاء على البؤر الوبائية لكورونا

بغداد- الصباح الجديد :

افاد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، امس الثلاثاء، باقتراب البلاد من السيطرة التامة على فيروس كورونا في عمومها ، مبينا ان العراق توجه من مرحلة الفحص الى مرحلة القضاء على البؤر الفيروسية .

وقال خلاطي في تصريح إن “ العراق يقترب حاليا من السيطرة بشكل تام على فيروس كورونا بعد تسجيله حالات شفاء لعدة ايام اكثر من حالات الاصابات”.

واضاف ان “الجهات الصحية تحولت من مرحلة الفحص الى مرحلة القضاء على البؤر الفيروسية في عموم البلاد والكشف عن الحالات قبل ملامستها عدد اكبر من المواطنين”.

وأوضح خلاطي، أن “النجف الاشرف والبصرة شهدتا انتهاء اهم البؤر الفيروسية في قضاء المدينة والمشخاب بعد قيام الجهات الصحية في عزل جميع الملامسين والفحص داخل المدن”.