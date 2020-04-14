الأزمة النيابية..خطة طواري لمواجهة كورونا ومقترح بإيصال التموينية إلى منازل المواطنين

الرصافة ومناطق شرق القناة لم تلتزما بالحظر رغ وجود القوات الامنية

بغداد- الصباح الجديد :

كشف نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس خلية الأزمة البرلمانيَّة عن وضع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.في حين شدد عضو خلية الأزمة النيابية، مضر خزعل، على ضرورة قيام وكلاء الحصة التموينية بإيصال المفردات الغذائية إلى منازل المواطنين .

وقال الكعبي، في تصريح صحفي إن “العراق مازال في دائرة الخطر”، مبينا ان ” خطة الطوارئ يجب أنْ تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبيَّة بفرض الأمن وسلطة القانون”.

واوضح، ان “العراق حالياً يقعُ في دائرة الخطر، والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق”.

واشار الكعبي، الى ان “العراق يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين، إذ توجد 4 أجهزة في عموم البلد وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة”.

وبين ان “ما يحصل في جانب الرصافة من بغداد بشكل عام ومناطق شرق القناة بشكلٍ خاص الذي يعدُّ الأكبر من الناحيتين السكانيَّة والجغرافيَّة، إنَّ تلك المناطق غالبيتها شعبيَّة ويعاني سكانها ذوو الدخل المتوسط أو الضعيف من صغر مساحة منازلهم وقلة الخدمات البلدية فيها، ما قد يساعد على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا”، لافتا الى انه ” لم يلتزم أبناء هذه المنطقة بحظر التجوال، بالرغم من تواجد القوات الأمنيَّة من جيش وشرطة؛ إلا أنَّ الاستجابة والتعاون كانا قليلين “.

في حين شدد عضو خلية الأزمة النيابية، مضر خزعل، على ضرورة قيام وكلاء الحصة التموينية بإيصال المفردات الغذائية الى منازل المواطنين ومنع التجمعات عندهم من اجل تلافي حدوث اصابات بفيروس كورونا.

وقال خزعل في تصريح، ان “وزارة التجارة قامت بارسال مفردات البطاقة التموينية الى الوكلاء عن طريق شركة الاتحاد التي تكفلت بعملية النقل”.

وبين ان “الوزارة اكدت انها ستوزع حصة ونصف على المواطنين خلال فترة حظر التجوال، حيث سيكون هناك تجهبز مستمر للوكلاء مع تسهيل حركة الموظفين التابعين للوزارة من اجل ضمان ايصال مفردات البطاقة التموينية بسهولة وعدم عرقلتها، حيث تم الاتفاق مع الجهات الأمنية على تسهيل مهمتهم”.

وشدد على ضرورة قيام الوكلاء بايصال مفردات التموينية الى منازل المواطنين، ومنع اي تجمع عند الوكلاء لاستلام المواد الغذائية، تلافيا لتسجيل اصابات بفيروس كورونا.

فيما طالب النائب سلام الشمري الحكومة بصرف المنحة المالية للعائلات ذات الدخل المحدود والمتعففة والاجر اليومي قبل حلول شهر رمضان المبارك .

وقال الشمري في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الازمة التي تمر بها البلاد نتيجة لفيروس كورونا وما تلاها من اجرءات حكومية بحظر تجوال وقائي اثرت وبشكل واضح وكبير على ملايين العائلات التي يعش اغلب افرادها على العمل والاجر اليومي”.

وأضاف ان “الاجرءات الحكومية لصرف المنحة المالية مازالت بطيئة وتتطلب تسارعاً بالخطوات والبدء باعطائها لمستحقيها قبل حلول شهر رمضان المبارك”.

واثنى الشمري “على العراقيين الاصلاء الذين بادروا وبخطوات سريعة لمد يد العون لاهلهم المتعفيين وذوو الدخل المحدود بالمواد العينية والغذائية والتي سدت جزء من الحالة الصعبة التي تمر بها”.

وعلى صعيد متصل طالب النائب عباس عليوي، في وقت سابق وزارة التجارة باطلاق الخزين من المواد الغذائية لجميع العائلات لثلاثة اشهر كخطوة لمساعدة المواطنين في ازمة تفشي وباء كورونا.

وقال عليوي في تصريح له ان “وزارة التجارة تمتلك خزين من المواد الغذائية لثلاثة اشهر يمكن اطلاقها لجميع العائلات في الوقت الحالي في ظل ازمة تفشي وباء كورونا”، لافتا الى ان “اطلاق تلك المواد يسهم في سد احتياجات العائلات الفقيرة”.

واضاف ان “حظر التجوال الصحي تسبب بايقاف عمل اصحاب الدخل المحدود والاجر اليومي”، مبينا ان “تسليم العائلات المواد الغذائية لثلاثة اشهر في ان واحد يسهم في سد احتياجاتهم المنزلية”.

وبين ان “مخازن وزارة التجارة قادرة على تسليم جميع العائلات مواد غذائية لثلاثة اشهر”، مطالبا “وزارة التجارة بدراسة المقترح وتنفيذه لمساعدة العائلات الفقيرة”.