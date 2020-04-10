الاتحاد الهولندي يلبي نداء اليويفا

أمستردام ـ وكالات:

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يعتزم استئناف الموسم في أرفع درجتين في 19 حزيران المقبل، من دون حضور جماهير للمباريات، بعد اجتماع مع أندية وأطراف معنية أخرى.

وعبر المسؤولون عن أملهم في عودة الأندية إلى التدريبات، منتصف آيار، شريطة موافقة الحكومة وسط القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.. ويتماشى هذا القرار مع رغبات الاتحاد الأوروبي الذي يأمل أن تستكمل كل مسابقات الدوري المحلي الموسم.

ولم يتسن على الفور، الوصول إلى مسؤولي الاتحاد الهولندي للتعليق على التقارير التي ذكرت أن مباريات الدوري سيتم استئنافها بالكامل في الجولة التي تبدأ من 19 إلى 21 حزيران، لكنها ستقام خلف أبواب مغلقة.. ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لكأس هولندا بين فينورد وأوتريخت، وهناك رغبة في تقليص ملحق الصعود والهبوط في نهاية الموسم.

وأعلنت بلجيكا، إنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلا للدوري بعد إلغاء باقي منافسات الموسم الجاري.