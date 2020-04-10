جيوفاني رينا.. صاروخ أمريكي يشق سماء ألمانيا

ابن الـ 17 عاما يتألق ضمن فريق دورتموند

ميونيخ ـ وكالات:

يبلغ من العمر 17 عاما فقط، إلا أنه في الطريق ليصبح نجما عالميا من العيار الثقيل، إذا واصل تطوره في الكرة الأوروبية.. إنه الأمريكي جيوفاني رينا، الذي سطع نجمه في الشهرين الأخيرين، اللذين سبقا إيقاف البطولات الكروية في كافة أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

رينا لاعب وسط هجومي، صاحب موهبة تستحق الوقوف عندها، حيث يتميز بالسرعة في الانطلاق، والقدرة على شغل مركزي الجناحين الأيمن والأيسر، وهو يستمتع للغاية بصناعته للأهداف أكثر من تسجيلها.. من المتوقع أن يتحول رينا، خلال السنوات المقبلة، إلى عنصر أساسي في تشكيلة المنتخب الأمريكي.

وقد برزت موهبة رينا في فريق أكاديمية نيويورك إف سي، ليتعاقد معه بوروسيا دورتموند في صيف 2019، لتعزيز فريق تحت 19 سنة، فخاض معه 11 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7.

وخاض رينا مباراته الأولى في البونسليجا، خلال كانون الثاني الماضي، بعدما نزل بديلا في الدقيقة 72، خلال الفوز الذي حققه دورتموند على أوجسبورج (5-3).. وبهذه المشاركة، أصبح اللاعب الشاب أصغر أمريكي يخوض مباراة في الدوري الألماني، حيث كان يبلغ من العمر حينها، 17 عاما و66 يوما فقط، محطما بذلك رقم مواطنه ولاعب دورتموند السابق، كريستيان بوليسيتش.

وفي الرابع من شباط ، أحرز رينا هدفه الأول بمسيرته الاحترافية، وذلك في المباراة التي خسرها فريقه أمام فيردر بريمن (2-3)، لحساب ثمن نهائي كأس ألمانيا.. وحينها أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا ببطولة الكأس.

وبعدها بأسبوعين، بات رينا ثالث أصغر لاعب يشارك في مباراة بالأدوار الإقصائية، بدوري أبطال أوروبا، عندما نزل بديلا أمام باريس سان جيرمان، ليصنع الهدف الثاني لزميل النرويجي إيرلينج هالاند (2-1).

وفي المجمل، خاض رينا حتى هذه اللحظة 8 مباريات فقط بالدوري الألماني، ومباراة واحدة بالكأس سجل خلالها هدفا، واثنتين في دوري أبطال أوروبا.. وتجدر الإشارة إلى أن تألق رينا لا يعد مستغربا، خصوصا بالنسبة إلى جمهور الكرة الأمريكية، فهو نجل لاعب رينجرز وسندرلاند ومانشستر سيتي السابق، كلاوديو رينا.

ووالدته هي دانييل إيجان، التي مثلت المنتخب الأمريكي للسيدات لسنوات عديدة، وأسماه والده جيوفاني، نسبة إلى صديقه وزميله في رينجرز، نجم المنتخب الهولندي السابق، جيوفاني فان برونكهورست.

وتدرج رينا الصغير في فرق الفئات العمرية للمنتخب الأمريكي، فخاض 11 مباراة مع فريق تحت 15 سنة، أحرز خلالها 7 أهداف، ومباراتين برفقة منتخب تحت 16 سنة، سجل خلالهما هدفا واحدا.

كما قاد المنتخب الأمريكي للحلول في المركز الثاني، ببطولة الكونكاكاف تحت 17 سنة، علما بأنه أحرز في هذه الفئة العمرية 8 أهداف، خلال 18 مباراة.

ورفع تألق رينا في فترة زمنية قصيرة، أسهمه في سوق الانتقالات، برغم عم وجود أي نية من “أسود فيستيفاليا” للاستغناء عنه.. فقبل شهرين فقط، كانت قيمته السوقية تقدر بـ6 ملايين يورو، لترتفع بعد شهر واحد بنسبة 150% (15 مليون يورو).

ووفقا لأرقام موقع “ترانسفير ماركت”، فإن قيمة رينا انخفضت قليلا هذا الشهر، إلى 13.5 مليون يورو، بسبب توقف النشاط الكروي وإمكانية تأثر الأندية اقتصاديا، ما قد يؤدي لعدم قدرتها على إجراء صفقات باهظة الثمن.. لكن تركيز دورتموند سيكون منصبا على تجهيز اللاعب الواعد، ليكون خليفة الإنجليزي جادون سانشو، المتوقع رحيله بصفقة ضخمة في نهاية الموسم