الأسهم الأوروبية ترتفع مع تباطؤ آثار كورونا

الصباح الجديد ـ وكالات:

قفزت الأسهم الألمانية 5.8 في المئة أمس الاثنين لتقود صعودا قويا لسوق الأسهم الأوروبية، إذ أثار تباطؤ في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد آمالا بأن إجراءات العزل العام قد يجري تخفيفها تدريجيا.

ومن بين القطاعات الرئيسية الرابحة في جلسة أمس، قفز مؤشر قطاع السفر والترفيه، وهو الأكثر تضررا من عمليات العزل العام، 8.2 بالمئة مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر في حين جاء قطاع السيارات في المقدمة بقفزة بلغت نحو 9.5 بالمئة.

وشهد المؤشر داكس الألماني أفضل جلسة له في أسبوعين بينما أغلقت البورصات الرئيسة الأخرى في أوروبا على مكاسب تتراوح من 2.3 بالمئة إلى 4.9 بالمئة.

وأعلنت إيطاليا، التي يوجد فيها أعلى عدد للوفيات بفيروس كورونا في العالم، عن أدنى عدد يومي للوفيات في أكثر من أسبوعين، بينما تباطأ العدد اليومي للوفيات في إسبانيا لليوم الرابع. وهبط أيضا العدد اليومي للوفيات في فرنسا.

وتراجع مؤشر تقلبات الأسهم لمنطقة اليورو، المعروف على نطاق واسع بمؤشر الخوف لأوروبا، إلى أدنى مستوى في شهر عند 42.92 أو حوالي نصف ذروته البالغة 95.02 المسجلة في منتصف مارس آذار.

وسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي الأوروبي أيضا أكبر مكاسبه ليوم واحد في أسبوعين منهيا الجلسة مرتفعا 3.7 في المئة. وكان سجل الأسبوع الماضي سادس هبوط أسبوعي في سبعة أسابيع مع تسبب الأزمة الصحية في تعثر نشاط الشركات ودفع شركات إلى تعليق توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وخسر المؤشر ستوكس 600 أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من قيمته السوقية منذ فبراير شباط بسبب مخاوف من ركود عالمي بالرغم من إجراءات واسعة للتحفيز المالي والنقدي حول العالم. ويتوقع بنك جولدمان ساكس هبوطا بنحو 38.4 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو في الربع الثاني من هذا العام.