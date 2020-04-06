مصانع جورجيو أرماني: من إنتاج الملابس الفاخرة إلى الملابس الطبية

الصباح الجديد-وكالات:

تواجه مصانع مصمم الأزياء العالمي، جورجيو أرماني، فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بطريقتها، حيث تحولت من إنتاج وصناعة الثياب الفاخرة في العالم إلى صناعة البدل الطبية.

جورجيو أرماني، أحد أبناء منطقة في وسط إيطاليا الشمالي سجلت خلال فترة تفشي كورونا، ما يقرب من 70% من إجمالي الوفيات المسجلة رسمياً في إيطاليا.

وتبرع جورجيو أرماني، أحد أهم مصممي الأزياء في العالم، بـ 1.25 مليون يورو لمجموعة من المستشفيات والمؤسسات الإيطالية المشاركة في مكافحة فيروس كورونا.

وعن إنتاج وصناعة البدل الطبية باستعمال الماكينات والأجهزة الموجودة داخل مصانع أرماني، قال مصمم الأزياء العالمي، في تصريحاته الصحفية لفرانس برس، إن إنتاج البدل يكاد يكون يدوي الصنع، نظراً لأن كل المعدات في هذه المصانع لا تصلح لصنعه. وإنه يتم استعمال الماكينات الاعتيادية.

وقال أرماني: أنا خائف كما الجميع، وما يحدث الآن يؤثر فيّ كثيرا، ونظرا إلى توقف النشاط بناء على تعليمات السلطات بتوقف الأنشطة غير الأساسية، فكان علي أن أتحرك فوراً.