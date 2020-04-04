“شومان” تمدد فترة الترشح لجائزة أدب الأطفال

قررت مؤسسة عبدالحميد شومان، تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لجائزتها لأدب الأطفال للدورة 14، وموضوعها “القصة الخيالية” الموجهة للطفولة المبكرة، حتى منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وتمنح الجائزة مرة كل عام في مجال أدب الأطفال في واحد من الفنون الأدبية الآتية: “القصة، الشعر، الرواية، النص المسرحي للأطفال”، وتتألف من شهادة باسم الفائز والموضوع الذي فاز به ودرع يحمل اسم وشعار الجائزة، بالإضافة إلى مبلغ مقداره (18) ألف دينار، موزع كالآتي: المرتبة الأولى: (10) آلاف دينار، المرتبة الثانية: (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة: (3) آلاف دينار.

ويشترط أن تكون الأعمال المقدمة للجائزة لهذا العام باللغة العربية الفصيحة الميسرة، وأن تحاكي الفئة العمرية (4-7 سنوات)، وأن يقدم عمل واحد فقط، وأن لا يتجاوز عدد الكلمات (500) كلمة، وأن يقدم العمل بنوع الخط Arial بنط 14، بينما تستبعد الأعمال التي تقدم خارج الموضوع المحدد.

وتستند معايير تقييم الأعمال على اللغة والأسلوب، المحتوى والأفكار، التجديد والإبداع، أصالة العمل. كما يشترط أن يكون المتقدم للجائزة عربي الجنسية أو من أصل عربي؛ حيث يقبل الترشح للجائزة من المتقدمين أنفسهم، على أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، كما يشترط في النص أن يكون أصيلاً وغير منشور سابقاً سواء في الصحف أو الدوريات أو عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها، وأن لا يكون مقدماً لجائزة أخرى أو فائزاً بجائزة سابقاً.

وبينت المؤسسة أن آلية التقدم متاحة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.shoman.org)، والاطلاع على الشروط الخاصة للتقدم بجائزة أدب الأطفال، وإنشاء حساب مستفيد على النظام الإلكتروني، وإدخال البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال والعنوان، وتحميل المرفقات المطلوبة الآتية: صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وملخص للسيرة الذاتية، بالإضافة إلى العمل المقدم للجائزة بالشروط أعلاه؛ حيث يشترط عدم وضع اسم المشارك على النسخة الإلكترونية، كما يرجى إرفاق صورة عن الإقرار موقعة.

وستعلن المؤسسة عن أسماء الفائزين بالجائزة بالوسائل المناسبة، وذلك في موعد تحدده كل عام، ويقام حفل خاص لمنح الجائزة.

وتعمل “شومان” منذ العام 2006 على تنظيم هذه الجائزة السنوية للأدباء في الوطن العربي وحول العالم.