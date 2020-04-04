تراجع الأسهم الأوروبية.. وانخفاض حاد لبورصة وول ستريت

الصباح الجديد ـ وكالات:

تراجعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، لتنهي الأسبوع منخفضة في ظل بيانات ضعيفة لنشاط الأعمال تنذر بركود عميق في الاقتصاد وأرباح الشركات بسبب تفشي كورونا، في حين أوقف الفيروس المستجد سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا واحدا بالمئة، وكانت أسهم شركات التأمين الضاغط الأكبر عليه بعد أن طالبتها هيئة تنظيمية تابعة للاتحاد الأوروبي بوقف توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدعم السيولة.

وتراجع المؤشر نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع، لكنه لا يزال يبدو أنه اكتسب قدرا من الاستقرار بعد تحركات يومية حادة على مدار الشهر الفائت.

وأظهرت بيانات مجمعة في وقت سابق من يوم أمس، أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش بشكل حاد في آذار، في حين يتوقع عدد من المحللين قراءات أكثر سوءا في ظل إغلاق يسود أغلب الاقتصادات في المنطقة للحد من انتشار الفيروس.

وهبطت أسهم البنوك 2.2 بالمئة، وكانت أسوأ القطاعات الأوروبية أداء على مدار الأسبوع، مع تكبدها خسائر بنحو 11 بالمئة. وبدا القطاع إلى حد كبير أقل جاذبية بعد أن أوقفت عدة بنوك كبرى دفعات التوزيعات في وقت سابق هذا الأسبوع.

وضغطت أسهم الطاقة على ستوكس 600 بعد أن تخلت عن أغلب المكاسب التي جنتها يوم الخميس بعد صعود قياسي لأسعار النفط بدعم من آمال في إنهاء السعودية وروسيا حرب الأسعار بينهما.

وجاءت أسهم الرعاية الصحية بي القطاعات الرابحة القليلة في جلسة أمس، إذ واصل القطاع الاستفادة من طلب على الملاذات الآمنة. وصعدت 5.8 بالمئة على مدار الأسبوع.

وارتفعت أيضا أسهم شركات التجزئة بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو قفزت بأكثر من المتوقع في شباط، وهو الشهر السابق على انتشار الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء القارة، إذ عكف المتسوقون على تخزين المواد الغذائية والمشروبات وزادوا بشكل كبير إنفاقهم على التسوق عبر الإنترنت.

في السياق، تراجعت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت أمس الجمعة بعد أن أوقف فيروس كورونا سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة استمرت 113 شهرا وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عميق.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 360.91 نقطة، أو 1.69 بالمئة، إلى 21052.53 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا 38.25 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 2488.65 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.23 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليغلق عند 7373.08 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 2.7 بالمئة وستاندرد اند بورز 2.08 بالمئة وناسداك 1.72 بالمئة.