  • السبت , 4 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وفاة مسنة بكورونا رفضت جهاز التنفس لمنحه لشاب

منوعات
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بسبب موقفها الإنساني مع مصابة أخرى، توفيت سوزان هويلرتس (90 عاماً)، بعد يومين من رفضها استعمال جهاز التنفس الصناعي وذلك لمنحه لمصاب آخر بفيروس كورونا.

وذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني، أنّ هويلرتس نُقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها عقب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تتمكن ابنتها جوديث من زيارتها أو حتّى حضور جنازتها.

وأشار الأطباء إلى أنّ هويلرتس تخلّت عن جهاز التنفس الاصطناعي مبرّرة: “لقد تمتعت بحياة طيّبة حقّاً، أعطوه للمريض الأصغر سنّاً والأكثر استفادة”.وأفادت جوديث بأنّها تجهل كيفية إصابة والدتها بالفيروس إذ إنّها بقيت في المنزل طوال هذه الفترة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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