رياض يبارك للهيئة المؤقتة إدارة اتحاد الكرة برئاسة بنيان

ناديا الجوية وأمانة بغداد يدعمان التشكيلة الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

عبر وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، عن تمنياته ان يكون عمل اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة العراقية زاخرا. وقال العبيدي في رسالة بمناسبة تسلم اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة العراقية بشكل رسمي من الاتحاد الدولي الفيفا انه “الاخوة الأعزاء، جماهيرنا الرياضية، أسرة كرة القدم بالأخص، نبارك لكم حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار نخبة من الشخصيات الرياضية والأكاديمية لإدارة دفة القيادة المؤقتة لاتحاد الكرة المركزي”.

واضاف، “يطيب لي بهذه المناسبة ان أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير لكل الشخوص السابقين الذين تسنموا مهام إدارة اتحاد اللعبة الجماهيرية الأولى في العراق والعالم، سواء اتحاد الكرة السابق وعلى رأسه عبد الخالق مسعود أم المُكلف بإدارة شؤونه مؤقتاً فيما بعد أحمد عباس، ونثمن لهم جهودهم المشهودة كونهم قدموا كل ما يستطيعون تقديمه”.وتابع “كما نبارك للجنة الجديدة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم الثقة المطلقة لتكون لجنة تطبيعية مؤقتة تدير عمل الاتحاد العراقي لمدة ستة أشهر قادمة ونرجو أن تكون زاخرة بالعمل الذي يحقق طموح الشارع الرياضي وأهل الشأن، وسنكون عوناً وسنداً لهم في ذلك، التوفيق والسداد للهيئة التطبيعية في عملها الجديد”.

ودعا العبيدي الى تظافر الجهود من اجل إنجاح مهمتهم، كون المرحلة القادمة تتطلب إصلاح المسار على وفق أسس علمية واستراتيجية واضحة لبناء كرة قدم حقيقية، والسعي لتحديث وتطوير جميع مفاصله.واشار الى انه “بهذه المناسبة ومع توقف جميع الانشطة الرياضية في دول العالم أجمع كما تعلمون، نطمح ان تكون مدة التوقف هذه لمراجعة وإعادة الحسابات ودراسة المقترحات التي من شأنها خدمة اللعبة وجماهيرها”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء اللجنة المؤقتة التي ستدير عمل الاتحاد العراقي، خلال الفترة المقبلة.. وتتألف الهيئة المؤقتة من إياد بنيان رئيسًا، والدكتور شامل كامل نائبًا له، بجانب الأعضاء أحمد علي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير على أن يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.. وستتولى اللجنة المؤقتة، العمل اعتبارا من اليوم، وتقوم بمهام عملها في إدارة عمل اتحاد الكرة والتواصل مع الأندية لإيجاد الحلول الممكنة لمسابقة الدوري المحلي.

إلى ذلك، قدمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، التهنئة لاياد بنيان بعد اختياره رئيساً للهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة المركزي. وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي، “أتقدم بالتهنئة للأخوة الذين تم اختيارهم للعمل في الهيئة المؤقتة، متمنيا للجميع العمل بجد لرسم خارطة عمل جديدة للكرة العراقية خلال المرحلة المقبلة وهم أهلا للمسؤولية”.

من جانبها، أكدت الهيئة الإدارية لنادي امانة بغداد الرياضي، انها سنبذل كل الجهود لدعم رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الإتحاد العراقي لكرة القدم والاعضاء المكلفين معه. وذكر بيان صحفي للهيئة الإدارية، انها “تبارك تسمية اياد بنيان رئيسا للهيئة المؤقتة لإدارة شؤون الإتحاد العراقي لكرة القدم والاعضاء المكلفين معه، وتؤكد حرصها على دعم جميع الجهود التي ترمي الى إعادة هيبة الكرة العراقية”، مشددة على “ثقتها الكبيرة بالاسماء المختارة من قبل الاتحاد الدولي(الفيفا) بوضع اسس رصينة لمستقبل كرة القدم في العراق إداريا وفنيا”.واضاف النادي، “استعداده التام لدعم كل الجهود التي ستبذل من قبل الهيئة المؤقتة في رسم سياسة الاتحاد الجديدة والتي ستكون منطلقا للحفاظ على توازن الكرة العراقية إقليميا ودوليا”.