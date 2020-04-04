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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فيدرر يتأقلم على الوضع الجديد

رياضة
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زيوريخ ـ وكالات:

نشر السويسري روجر فيدرر، مقطع فيديو، على الشبكات الاجتماعية يظهر فيه في جبال الألب السويسرية، ويؤكد أنه يواصل التأقلم على الوضع الجديد ويتبع تعليمات السلطات المحلية ويظل في منزله.

وبعد يومين من إلغاء بطولته المفضلة، ويمبلدون، هذا العام، ظهر فيدرر من جديد أمام منزله الشتوي، وهذه المرة بدون ثلوج حوله.. وقال فيدرر “هنا أواصل اللعب مرة أخرى ضد الحائط، مثل الأيام الخوالى. من المهم البقاء نشطا. أتدرب أحيانا على توجيه ضربات. وأحيانا ما أركض لبعض الوقت وذلك للتكيف على الوضع الجديد”.

وأضاف “أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي صحة جيدة. تحلوا بالتفاؤل. ساندوا بعضكم البعض. سنحقق ذلك معا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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