وزارة الشباب: لا نتحمل مسؤولية تأخير رواتب الأولمبية والاتحادات الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدير عام الدائرة المالية والادارية في وزارة الشباب والرياضة شاكر محمد عودة ان الوزارة أكدت مرات عدة وفي مناسبات سابقة عدم مسؤوليتها عن تأخير رواتب العاملين في الاتحادات الرياضية، كونها خاطبت وزارة المالية من أجل صرفها لهم أصولياً.

وقال عودة في بيان صحفي، ان “ما يُثار إعلامياً سواء عبر قنوات اعلامية رسمية ومواقع إلكترونية، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض المسؤولين او رؤساء الاتحادات بشإن تأخير صرف رواتب ومستحقات العاملين في اللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية، وتحميل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية هذا التأخير رجماً بـ الغيب دون مفاتحة الوزارة أو الرجوع إليها للوقوف على حقيقة ما يحصل، يُعد اتهامها يجب علينا إزاءه الرد بالوثائق”.

وأضاف: “بعيداً عّن التصريحات والتراشقات الاعلامية هنا وهناك فإن الكتب الرسمية المثبت تواريخها، والصادرة من الوزارة بجميع المبالغ المستحقة للجهات المشار اليها في هذه الكتب للتغطية الخاصة بالرواتب تفصيلياً الى محاسبة المالية ودائرة الموازنة، ليطلع عليها من يود ذلك ولا يستبق الاحداث في التصريح إعلامياً”.

و ختم بالقول: ان “الوزارة حرصت و حريصة دائماً على إكمال المهمة المنوطة بها من واقع الاستحقاق الطبيعي للعاملين في الوسط الرياضي أولاً، ولان الوزارة نجحت في حسم اكثر من تجربة بمرونه وسرعة في الانجاز ومتابعة دقيقة للعمل ثانياً”.

وسبق للوزارة ان طالبت الاتحادات الرياضية بفتح حساب خاص بها وإحاطة دائرة المحاسبة في وزارة المالية لتخصيص الاموال. عطفاً على قرار مجلس الوزراء بشأن إشراف الوزارة على عملية صرف الأموال الى الاتحادات وتدقيق عملية الصرف معززة بالأنشطة السنوية لكل اتحاد، فاننا ننتظر الاموال كونها ليست ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة، بل العملية مستقلة ويتم ايداعها في أرصدة الاتحادات ولا يجوز للوزارة سحب هذه الاموال.