لاعبو اليونايتد يتبرعون بنحو ثلث رواتبهم للخدمات الصحية

في حملة التصدي إلى فايروس كورونا

لندن ـ وكالات:

سيتبرع لاعبو مانشستر يونايتد، بنسبة 30% من رواتبهم لصالح المستشفيات وخدمات الصحة المحلية في أكبر تحرك من نوعه يقوم به جميع لاعبي أحد أندية الدوري الإنجليزي.. وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن هذا التحرك جاء بناء على مبادرة من قائد الفريق هاري ماجواير ووافق عليها جميع اللاعبين بعد ذلك.

ويسعى يونايتد إلى الوفاء بجميع التزاماته المالية تجاه طواقم العاملين في صفوفه في ظل الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يلجأ حتى الآن للاستفادة من الخطط الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة في الحفاظ على طواقمها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب لاعبي يونايتد في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات بين رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي حول خفض محتمل لرواتب اللاعبين أو تأجيلها خلال توقف اللعبة في الوقت الحالي.

وتقرر تعليق جمع أنشطة كرة القدم الاحترافية على مستوى إنجلترا حتى 30 نيسان الجاري على أقل تقدير بسبب العدوى واستغنت عدد من الأندية الكبرى عن بعض العاملين.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه يتعين على اللاعبين “القيام بدورهم” والموافقة على خفض رواتبهم في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا ويتم فيه خفض رواتب فئات أخرى من العاملين في الأندية بينما يتلقى اللاعبون رواتب هائلة وهم في بيوتهم.. ودافع جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق والذي يعمل حاليا كمعلق تلفزيوني عن موقف اللاعبين وانتقد وزير الصحة.

وكتب نيفيل على تويتر “بالتأكيد لاعبو الدوري الممتاز يعملون على بلورة اقتراح لمساعدة الأندية والتجمعات وخدمات الصحة العامة. هذا الأمر يستغرق أكثر من أسبوعين. ويطالبهم مات هانكوك بذلك بينما لم يتمكن من توفير الفحوص للطواقم الصحية.”

وقال جوي بارتون لاعب وسط مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد السابق إن هانكوك يسعى لتحويل الانتباه إلى كرة القدم.. وكتب بارتون وهو مدرب فريق فليتوود تاون في دوري القسم الثالث عبر تويتر “معاناة الخدمات الصحية الوطنية من نقص التمويل وسوء الإدارة المستمر منذ عقود هو خطأ لاعبي الدوري الممتاز. انتبهوا هذا هو تحويل الانتباه بعيدا عن الطريقة المروعة التي تتعامل بها الحكومة مع الوباء.”

وقال جاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا السابق وهو حاليا مذيع تلفزيوني إنه يجب منح اللاعبين وقتا لاتخاذ مثل هذا القرار.. وردا على أراء تحدثت عن قيام لاعبي إيطاليا وإسبانيا بتضحيات كبيرة في هذا المجال فال لينيكر “سبقتنا إيطاليا وإسبانيا بضعة أسابيع في ذلك كما يعلم الجميع.”. وأضاف “امنحوا اللاعبين فرصة للمساعدة في هذا الموقف. وأنا على ثقة من أنهم سيفعلون الصواب. وإن لم يحدث ذلك فسأكون أنا أشد المنتقدين لهم. دعونا نرى قبل أن نصدر الأحكام.”

من جانبه، تحدث المدافع الإنجليزي هاري ماجواير عن ارتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد، ورغبته في قيادة الشياطين الحمر نحو عصر جديد من النجاحات.. وحصل ماجواير على شارة قيادة المان يونايتد من قبل المدرب أولي جونار سولسكاير، عقب انتقاله للشياطين الحمر قادمًا من صفوف ليستر مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

وقال ماجواير في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور “إنه لشرف كبير أن أكون قائد هذا الفريق العظيم، لكن شعوري لم يختلف وكذلك تصرفاتي”.وأضاف “نحن مجموعة شابة بحاجة إلى الخبرة، فيكتور ليندلوف وديفيد دي خيا وخوان ماتا هم أصحاب الخبرة في غرف خلع الملابس”.

وتابع “نحتاج لمساعدة هؤلاء الشباب من أجل التطور، يجب علينا التأكد من تطورنا كي نصبح من فرق القمة وننافس على الألقاب الكبرى”.على جانب آخر، طالب ماجواير، جميع لاعبي مانشستر يونايتد، بالتبرع بنسبة 30% من أجورهم للأعمال الخيرية، وخاصة للمستشفيات في مدينة مانشستر.