التعليم تخول الجامعات صلاحية اختيار تطبيقات التعليم الإلكتروني

بغداد – الصباح الجديد :

قررت وزارة التعليم العالي، الخميس، تخويل الجامعات صلاحية اختيار تطبيقات وآليات التعليم الالكتروني المناسبة والمتاحة كبديل حالي.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “الوزارة خولت الجامعات باختيار آليات وتطبيقات التعليم الالكتروني المتاحة من قبل الكليات والمعاهد واقسامها لالقاء وتوزيع المحاضرات الورقية والتسجيلات الفيديوية والصوتية لتدريسيي المادة حصراً وتفعيل التواصل الالكتروني مع الطلبة بالطريقة التي يحددها القسم ، فضلا عن المتابعة الدقيقة لمواد المقررات الدراسية وفسح المجال للاسئلة والاستفسارات وتكليف الطلبة بشكل متواصل بالواجبات والدروس”.

واضاف أن “على الكليات والمعاهد تزويد الوازرة بالبيانات والإحصائيات اللازمة لتأشير مدى التزام التدريسيين والاقسام والكليات بالتعليم الالكتروني ومدى التفاعل اللازم بما يضمن الحدود المعقولة لايصال المواد الدراسية.

وتابع ان “الكليات والمعاهد عليها توجيه ومتابعة التدريسيين لاداء واجباتهم بإيصال المادة بطريقة سلسة وارشفة المحاضرات الالكترونية ليتسنى مراجعتها فضلا عن استخدام اسلوب التقارير المشتركة للطلبة والاسئلة التفاعلية، ومراعاة درجات الامتحانات او النشاطات المختلفة قبل فترة الانقطاع بسبب الحظر في احتساب السعي للفصل الدراسي”.

واكد “عدم اعتماد التعليم الالكتروني للدروس العلمية والمختبرات والدروس السريرية الا ما يقرره مجلس الكلية / المعهد لبعض التخصصات ويترك لمجلس الكلية / المعهد صلاحية وضع جداول خاصة للمعالجة عند استئناف الدوام”.

وأشارت الوزارة الى ان “موعد نهاية الفصل الدراسي الاول سيكون في ٢٦ من نيسان ٢٠٢٠ وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني يوم ٢ من آيار ٢٠٢٠ ولمدة ١٣ اسبوعا من ضمنها امتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية السنة للنظام السنوي)كما يكون اداء امتحان الفصل الدراسي الاول (للنظامين الفصلي والمقررات ) او امتحان نصف السنة(للنظام السنوي ) بعد انتهاء حظر التجوال واستئناف الدراسة مباشرةً ، ويخول مجلس الكلية / المعهد بوضع جدول زمني لأداء الامتحانات بما لا يتجاوز مدة اسبوعين او يكون موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بعدها مباشرة ولمدة ١٣ اسبوعا من ضمنها امتحاناته”.

واوضحت ان “الجامعات التي كانت مستمرة بالدوام ( الانبار، تكريت، الموصل، كركوك، سامراء، الفلوجة، نينوى، تلعفر، الحمدانية، التقنية الشمالية) ستستمر بالتعليم الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني مع تأجيل اداء ما تبقى من امتحانات الفصل الدراسي الأول عند استنئناف الدوام”.

وتابعت “واما بالنسبة للمستوى الاول (ضمن نظام المقررات) تباشر في الفصل الدراسي الثاني الكترونيا ( للجامعات التي لم تباشر بعد) ويترك للكليات موضوع المقررات الممهدة واللاحقة ومعالجتها لاحتمالية عدم نجاح الطالب في الفصل الدراسي الأول”.