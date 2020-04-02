  • السبت , 4 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

حماية الحيوانات.. تحد جديد لهيفاء وهبي

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الصباح الجديد-وكالات:

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بعدة تحديات تتعلق بحماية الحيوان والبيئة كما شاركت في حملات دعم للمحتاجين، ومؤخراً دعمت هيفا

الحملة التي أطلِقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الحيوانات الأليفة من حاضنيها، وفيها يلتقط الشخص صورة مع حيوانه الاليف وجاءت هذه الحملة بعد ان تعرض الكثير منها الى الطرد من البيوت خوفا من نقلها لفيروس كورونا.

 وقامت هيفا مؤخرا بقبول تحدٍ جديد من إحدى معجباتها لنشر أجمل صورة لها، ونشرت هيفا صورتين لها إلتقطتهما في وقت سابق تزامناً مع عيد ميلادها، وظهرت فيهما ممسكة بالونات وبإطلالة جذابة.

وعلقت هيفا على الصورتين :”منذ أيام أطلق حساب هيفا وهبي “فاشن” تحدي هيفا وهبي وأنا قبلت هذا التحدي وهذه أفضل صور بالنسبة لي وأنا أرشحكم جميعاً وأتحداكم لتعبروا عن إعجابكم بها. ونالت الصورتان آلاف علامات الإعجاب والتعليقات المشيدة بجمال هيفا وأنوثتها وأناقتها.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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