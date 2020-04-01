  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

المشي يساعد على التفكير بشكل أفضل

الصفحة الأخيرة
التعليقات على المشي يساعد على التفكير بشكل أفضل مغلقة
47 views

الصباح الجديد-متابعة:

أكد باحثون من البرتغال أن الحركة لا تساعد على ​النشاط الجسدي​ فقط، بل تزيد من ​اللياقة الذهنية​ أيضاً، بعد تحليل هياكل ​الدماغ​ المسؤولة عن التأثيرات التي يتعرض لها المخ، عند الجري، في تجربة أجريت على الفئران.

وخلص الباحثون إلى أن هناك علاقة سببية بين السرعة ونجاح التعلم، اذ تبين لهم الطريقة الذي تؤثر بها الحركة على أداء المخ. ولمعرفة ذلك حاكى الباحثون مناطق في المخيخ بإستعمال علم البصريات الوراثي، فوجدوا أن خلايا بعينها تم تعديلها وراثياً، تستجيب للأشعة الضوئية.

وكانت النتيجة، أنه عندما كان الباحثون يزيدون نشاط الألياف الطحلبية المؤدية للمخيخ، فإن درجة نجاح الفئران في التعلم كانت تتحسن. وخلص الباحثون، أن الحركة تعزز نشاط الألياف المسؤولة عن التعلم، مؤكدين إمكانية تطبيق نتائج دراستهم على ​البشر​ بسبب تشابه في بنية المخيخ لدى الفئران والبشر.

ومن المعروف ان للمشي فوائد عدة متفق عليها، اذ يُفيد القلب، والرئتين، كما يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية، والناتج عن حرق الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تقوية عضلات الجسم. ويُساعِد ايضا على تهدئة الأعصاب والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية والعديد من الفوائد الصحية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة