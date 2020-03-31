الحكمة: لم يصدر موقف منا بشأن الزرفي والظرف الحالي يتطلب الحوار

بغداد- الصباح الجديد :

اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, عدم صدور موقف بتغيير في مواقفه من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في الوقت الحاضر, مشيرا الى ان الظرف الحالي يتطلب من الجميع فتح الحوارات للعبور من الازمتين الصحية والاقتصادية.

وقال البخاتي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “تيار الحكمة ينظر ما تمليه المرحلة الحالية من مسؤولية وتدعوة كافة القوى السياسية خاصة الشيعية المسؤولة عن تعيين رئيس وزراء مقبل وبكامل الصلاحية لمواجهة التحديين الصحي والاقتصادي ” .واضاف البخاتي، أن “تيار الحكمة الوطني لم يعلن رسميا تغيير موقفه الا انه يقف مع اجراء حوارات ومكاشفة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة”.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان كشف في تصريح سابق، عن أن القوى الكردية طلبت من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التريث بزيارة إقليم كردستان العراق حصوله على الدعم الشيعي.