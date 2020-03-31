  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصحة : أبرام أربعة عقود مع شركات لشراء معدات مكافحة كورونا

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن إبرامها عقوداً للشراء المباشر مع شركات من أربع دول لتوفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في الوزارة مظفر علي  في تصريح صحفي ، إن “رئيس الوزراء وافق على تخصيص طائرات من الخطوط الجوية العراقية لنقل متطلبات وزارة الصحة من مختلف دول العالم”.

وأضاف أن “المستلزمات الطبية التي سيتم نقلها تتضمن قضايا أساسية؛ كعلاج ووقاية وبينها أجهزة الإنعاش الرئوي والبدلات الوقائية ومواد تعفير ومستلزمات الحماية الشخصية وكمامات وبدلات واقية وكفوف ومن مناشئ عالمية رصينة”.

وتابع علي أن “وزارة الصحة تسعى لتأمين المتطلبات كافة لعلاج هذه الحالات من أجهزة ومستلزمات وأدوية”، مبيناً أن “الوزارة أبرمت عقوداً للشراء المباشر مع شركات ألمانية وهندية وصينية وأمريكية بالإضافة إلى المساعدات التي وصلت من الصين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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