  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التجارة تباشر تجهيز الموطنين بمفردات البطاقة التموينية

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد:

اعلن وزير التجارة، محمد العاني، اليوم الاثنين، المباشرة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين.وقال العاني، في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الوزارة طرحت رؤيتها في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اجتماعها مع خلية الأزمة البرلمانية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي”.

وأضاف أن “فرق الوزارة الرقابية مستمرة في توفير المواد الغذائية ورفدها بالأسواق المحلية، فضلأ عن مراقبة الأسعار ومنع استغلالية ضعاف النفوس”.

وأكد العاني “مباشرة الوزارة مع خلية الأزمة تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية”، مبيناً أن “حصة الطحين الثالثة وحصة الرز الثانية مستمرة ومتوفرة في مخازن الوزارة بوفرة”.

ودعا “تجار القطاع الخاص لتجهيز مفردات المواد الغذائية وتوفيرها بالأسواق وتوفير ما يحتاجه المواطن لتجاوز الأزمة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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