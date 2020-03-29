  • الأحد , 29 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائب يتهم وزارة التجارة بالفساد في صفقة لاستيراد الرز الفيتنامي

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد:

كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، اليوم الأحد، عن ملفات فساد في عقد الرز الفيتنامي التي أبرمته وزارة التجارة.وقال النائب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الوقت الذي تعاني فيه ملايين العوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، من نقص شديد في الغذاء الأساسي بسبب إجراءات الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا، بانتظار إجراءات حكومية من قبل وزارة التجارة، نرى أن هناك استهانة بأرواح العراقيين”.واضاف “كما ان هناك فسادا في جميع مفاصل وشركات وزارة التجارة وطلبنا تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود تجهيز الرز حيث وصلت ثلاث بواخر محملة بمادة الرز الفيتنامي (ياسمين معطر) ضمن عقد توريد 120 الف طن، وتبين انه مخلوط بأصناف أخرى أقل جودة وبفارق كبير في السعر”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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