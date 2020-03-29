نائب يتهم وزارة التجارة بالفساد في صفقة لاستيراد الرز الفيتنامي

بغداد- الصباح الجديد:

كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي، اليوم الأحد، عن ملفات فساد في عقد الرز الفيتنامي التي أبرمته وزارة التجارة.وقال النائب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الوقت الذي تعاني فيه ملايين العوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، من نقص شديد في الغذاء الأساسي بسبب إجراءات الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا، بانتظار إجراءات حكومية من قبل وزارة التجارة، نرى أن هناك استهانة بأرواح العراقيين”.واضاف “كما ان هناك فسادا في جميع مفاصل وشركات وزارة التجارة وطلبنا تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود تجهيز الرز حيث وصلت ثلاث بواخر محملة بمادة الرز الفيتنامي (ياسمين معطر) ضمن عقد توريد 120 الف طن، وتبين انه مخلوط بأصناف أخرى أقل جودة وبفارق كبير في السعر”.