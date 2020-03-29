نائب: مخازن التجارة ممتلئة بمواد مفردات التموينية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعرب النائب ستار جبار، أمس الأحد، عن استغرابه من “صمت” وزارة التجارة حيال توزيع مفردات البطاقة التموينية برغم امتلاء المخازن بالمواد، مؤكدا ان تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية يؤثر على محدودي الدخل بشكل كبير.

وقال جبار في تصريح، “إننا نستغرب من عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية بالرغم من أن جميع مخازن الوزارة ممتلئة بالمواد الغذائية”، متسائلا عن “السبب الحقيقي وراء عدم إطلاق مفردات البطاقة التموينية برغم الظروف التي يمر بها العراق”.

ودعا جبار مجلس الوزراء إلى “اتخاذ قرار سريع من شأنه تزويد العوائل بحصتين تموينيتين لتفادي أزمة شراء المواد الغذائية من ذوي الدخل المحدود من الأسواق”.

وكان النائب منصور البعيجي طالب، أمس، التجارة بتوفير سلة غذائية كاملة الى ابناء الشعب العراقي يجري توزيعها عن طريق وكلاء البطاقة التموينية باسرع وقت ممكن من اجل رفع العبء عن كاهل المواطن خلال الازمة الراهنة.