التجارة تستثني المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة للعراق من شروط اجازة الاستيراد

النقل تشحن (000 30) طن لمادة الرز من فيتنام الى العراق

بغداد ـ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، إحدى تشكيلات وزارة التجارة، استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية الداخلة إلى العراق من شروط اجازة الاستيراد. في حين أكدت وزارة النقل العراقية ، الشركة العامة للنقل البحري شحن (30000) طن رز من ميناء (هوشي منا) في ڤيتنام الى ميناء ام قصر لصالح وزارة التجارة بحسب العقد المبرم بين الوزارتين.

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، سرمد طه سعيد، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “تقرر استثناء خاص للمواد الطبية والغذائية والزراعية من شروط الاجازة”، مبينما أن “ذلك جاء بناء على الامر الديواني (64) للجنة المشكلة والذي يترأسها حميد الغزي الامين العام للأمانة العامة مجلس الوزراء ونظراً للظروف الاستثنائية الذي يمر بها البلد وحالة منع التجوال خلال ايام الحظر الوقائي ولكل محافظات البلاد”.

وأضاف، أن “الشركة العامة للمعارض أعلنت ان الخدمات التجارية العراقية تستثني وبشكل مؤقت المواد الغذائية والزراعية والطبية والأدوية من شرط اجازة الاستيراد والمحددة بموجب قانون الجمارك”.

وأكد سعيد، على أن “تكون الشركات والمكاتب العلمية المستوردة للمواد أعلاه لديها هوية أستيراد صادرة من الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية نافذة علئ ان يتم استيفاء الأجور اجازة الاستيراد من قبل مديرية الجمرك للمنفذ الحدودي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني”.

وتابع، أن “تنفيذ ما جاء في اجتماع خلية الازمة وتسهيل دخول البضائع الاساسية وبغية توفيرها والسيطرة عليها للحاجة الماسة لها، وعدم شحتها من الاسواق ولتفويت الفرصة على ضعفاء النفوس من استغلالها وحصرها والتحكم بها وباسعارها الذي يشرف وفد من منتسبي الوزارة ميدانيا على عملية دخول البضائع في ظل الظرف الحالي وان هناك فرق ميدانية من دائرة الرقابة التجارية والمالية من وزارتنا بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية و الامن الوطني تقوم بجولات تفتشية يوميا للاسواق والمخازن في بغداد والمحافظات للتاكد من سلامة المواد والتاكد من أسعارهاونوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري”.

وأشار إلى، انه “سيقدم تقرير مفصل لوزير التجارة السيد محمد هاشم والاجراءات الاحترازية لحظر التجوال الوقائي الذي فرضته الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا”.

في حين اعلنت وزارة النقل العراقية ، الشركة العامة للنقل البحري شحن (30000) طن رز من ميناء (هوشي منا) في ڤيتنام الى ميناء ام قصر لصالح وزارة التجارة بحسب العقد المبرم بين الوزارتين.

وبين الوزير :أن شركة النقل البحري ملتزمة بإيصال مادة الرز ورفد البطاقة التموينية عبر بواخرها من ميناء (هوشي منا) في ڤيتنام الى ميناء ام قصر دون أي تاخير يذكر بحسب الجهات المراقبة في وزارتي الصحة والتجارة. مؤكداً أن طواقم النقل البحري مستمرين بنقل الرز الى العراق في ظل وجود اجراءات وقائية مشددة لسلامة الطواقم العراقية وسلامة الحمولات وقد باشرت لجان وزارتي الصحة والتجارة بفحص الحمولة ليتنسى تفريغها وإيصالها للمستهلك .

واشار سيادته الى أهمية نشاط النقل المتكامل والذي باشرت بتطبيقه الوزارة في بدايه العام الحالي ووصول حمولات الرز من فيتنام الى العراق وفق الجداول الزمنية المثبتة بالعقد ولكون مادة الرز من المواد الرئيسية في مفردات البطاقة التموينية ولكون أن المواطن بامس الحاجة اليه في الظروف الراهنة.

وذكر لعيبي :ان طواقم الشركة تقوم بجهود متميزة لانجاح هذا العقد دون أي تقصير يذكر

مضيفاً” تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الوزارتين لتسهيل عملية تفريغ البواخر وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه البواخر العراقية في نقل الحمولات الحنطة ولتمكنها من تأدية واجبها كناقل وطني.

يذكر ان وزارة النقل باشرت هذا العام بتطبيق نشاط النقل المتكامل عبر وسائط متعددة من خلال التنسيق والتعاقد مع مؤسسات الدولة لنقل كافه السلع والتي من شإنها تعظيم الايرادات ورفد ميزانية الدوله بموارد مالية ناتجة عن توسعة نشاط تشكيلات الوزارة كافة .