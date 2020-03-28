بغداد ترسل رواتب موظفي اقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارسلت الحكومة العراقية المبالغ الخاصة برواتب موظفي اقليم كردستان.

وقال مدير فرع البنك المركزي العراقي في اربيل عابد صالح، ان الحكومة العراقي ارسلت مبلغ 453 مليار دينار الى الفرع، مشيرا الى ان بامكان وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كردستان تسلم المبلغ يوم غد الجمعة ليكون بامكانها توزيع رواتب موظفي الاقليم.

واضاف ان هذا المبلغ هو التكميلي لرواتب الموظفين.

يأتي هذا بعد وقت قصير من تأكيد حكومة اقليم كردستان انها تنتظر تمويلا من الحكومة الاتحادية لدفع ما تبقى من رواتب للموظفين.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان أمس السبت ان “الحكومة سخرت جميع امكاناتها في مكافحة وباء كورونا، ونطمئن المواطنين بأن الحفاظ على حياتهم وتأمين معيشتهم في مقدمة الأولوليات”.

واوضح المتحدث “بشأن توزيع الرواتب فإن كل من وزارة البيشمركة، والصحة، والمالية والاقتصاد، والداخلية قد تسلمت الرواتب اذ تم تأمينها من المبالغ الخاصة من ايرادات الاقليم”.

واردف عادل بالقول انه “فيما يتعلق بالوزارات والمؤسسات الاخرى ننتظر وصول تمويل من بغداد”، مؤكدا انه “في اي وقت يصل التمويل سيتم الشروع مباشرة في دفع الرواتب للوزارات والمؤسسات كافة وفق آلية تراعي التعليمات الصحية”.

ونوه الى ان بغداد تأخرت بارسال المبالغ المقررة لرواتب موظفي الاقليم نتيجة فرض منع التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى ان وزير المالية في حكومة الاقليم على تواصل مستمر مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية لايجاد حل لهذه المشكلة، ولهذا السبب نحن بانتظار ارسال المبلغ المقرر من بغداد خلال الايام المقبلة وحال وصولها سيتم صرف رواتب جميع الوزارات.