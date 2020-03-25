مبادرة لكسر “ملل كورونا”

الصباح الجديد-وكالات:

بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية حظر التجوال الجزئي لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت وزارة الثقافة، الثلاثاء، بث تسجيلات مصورة لباقة من إنتاجها الغنائي والمسرحي عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي للترويح عن المواطنين بمنازلهم.

وفي التاسعة مساء بالتوقيت المحلي دشنت وزارة الثقافة المصرية مبادرة “خليك في البيت.. الثقافة بين يديك” على يوتيوب وفيسبوك بإذاعة حفل نادر للمطربة الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوغرام أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا في السادس من مارس الجاري بمشاركة مي فاروق وريهام عبد الحكيم.

وتشمل المواد التي ستعرضها الوزارة خلال الأيام القادمة عبر المنصات الإلكترونية مسرحية (أهلا يا بكوات) بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وسهرة مع الموسيقار عمر خيرت وباليه (بحيرة البجع) لفرقة مسرح سان بطرسبرغ وأوبريت (الليلة الكبيرة) من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي بأداء فرقة باليه أوبرا القاهرة وغيرها من الأعمال.

وحقق حفل أم كلثوم آلاف المشاهدات خلال الساعات الأولى من طرحه في وقت تحولت فيه الحكومة للعمل بنسبة 50 بالمئة من موظفيها ودعت أغلب شركات القطاع الخاص موظفيها للعمل من المنزل.

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، إن المبادرة “تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور في ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد”.

وكانت دار الأوبرا والمسارح وقصور الثقافة علقت أنشطتها وعروضها في وقت سابق من هذا الشهر حتى إشعار آخر، كما أغلقت دور السينما أبوابها وتأجلت المهرجانات السينمائية والموسيقية إلى أجل غير مسمى في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي فرض حظر التجوال “الجزئي” بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوعين من السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأظهر أحدث إحصاء أعلنته وزارة الصحة المصرية مساء الثلاثاء ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا لأكثر من 400، بينما بلغت الوفيات 20 حالة.