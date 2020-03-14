عمليات بغداد تلغي الموافقات الخاصة بالمواكب واليوم يبدأ حظر التنقل بين المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت قيادة عمليات بغداد، إلغاء جميع الموافقات الخاصة بالمواكب الخدمية، بعد مدة وجيزة من القرار الذي اتخذته خلية الازمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا بمنع التنقل بين المحافظات بدءا من اليوم الأحد، إضافة الى منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة

وجاء في وثيقة صادرة من عمليات بغداد نشرتها مواقع اخبارية: “إشارة إلى مقررات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 وللأهمية القصوى في تنفيذ تلك القرارات حرفياً تنسب إلغاء جميع الموافقات الخاصة بالمواكب الخدمية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد وقيادات الفرق”.

وأشارت الوثيقة إلى “تبليغ جميع السيطرات ضمن قواطع المسؤولية بعدم السماح بمرور أي موكب الى قاطع المسؤولية ولأي سبب كان”.

وكانت خلية الأزمة قررت اول أمس الجمعة منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب، للوقاية من فايروس كورونا.

وكانت قررت خلية الازمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا منع التنقل بين المحافظات بدءا من اليوم الأحد ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه انها قررت “منع التنقل بين المحافظات لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وايقاف دخول الوافدين من غير العراقيين من قطر والمانيا”.

واضافت الخلية في بيانها انها “وجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع ايفاد موظفيها بالوقت الحاضر”، مبينة ان “القرارت تضمنت ايضا اعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط”.