اختيار مدير عام دائرة الإعمار الهندسي وكالة ( المهندس المثالي ) لعام 2020

في استطلاع للرأي العام بمناسبة يوم الهندسة المستدامة ويوم المهندس العراقي

حامد عبد النبي

بمناسبة اليوم العالمي للهندسة الذي يهدف الى تعزيز الهندسة كمهنة ووسيلة لجعل العالم أفضل ، وبغية تحقيق أهداف الأمم المتحدة المُستدامة في البلدان النامية ولكون المهندسين هم الذين يطورون البلدان للنهوض بواقعها وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتمثل في بناء المدن والقدرة على التعامل مع الكوارث الطبيعية تم إنشاء هذه المناسبة التي تُـظهر لنا دور المهندس في التطور ومن اجل ذلك تم إجراء إسـتطلاع للرأي من قبل وكالة بغداد تايمز تم إختيار المهندس المعماري حسن مِدب مِحجم مدير عام المركز الوطني للإستشارات الهندسية ومدير عام دائرة الإعمار الهندسي وكالة ، كمهندس مثالي لعام 2020 بمناسبة يوم الهـندسـة المستدامة وأفضل أداء هندسي على صعيد الوزارة لعام 2019 للإنجازات التي قام بتحقيقها في الدائرتين .

وأهم هذه الانجازات هي تطوير الشارع المحاذي لوزارتي الخارجية والإعماروالإسكان وتطوير بناية المتحف العراقي وإعداد تصاميم جسر الكريعات الذي يربط المنطقة مع مدينة الكاظمية للإستفادة منه في أثناء مراسـيـم زيارة الإمام موسى الكاظم ( ع ) إضافة الى إعداد تصاميم جسر جامعة بغداد الذي سوف يُسهِم في حل الإختناقات المرورية إضافة الى إعداد تصاميم مشروع العراق المصغر ( Mini Iraq ) والإشراف على تصاميم مشاريع مدينة بسماية السكني والإشراف على تصاميم مرقد الشهيد الصدر في النجف الأشرف وإنشاء تصاميم المدينة السكنية في الحبانية والإشراف على بناية الطرق والجسور في قضاء المحمودية .

أما في جانب مشاريع دائرة الإعمار الهندسي فقد تم إنجاز مشروع 100 دار سكنية في محافظة الأنبار ومشروع معمل تعليب وتغليف المواد في بابل وبناية قصر الزقورة إضافة الى توقيع ثلاثة عقود في محافظة نينوى ، عقد الإشراف على مستشفى أمراض الدم ( الثلاسيميا ) وعقد مستشفى تلعفر وعقد إشراف على بناية محافظة نينوى ودار الضيافة في المحافظة ، اضافة الى توقيع عقد الإشراف الهندسي على إنشاء مدرسة انموذجية في محافظة بغداد إضافة الى امكانية الحصول على عقود الإشراف لمشروع جامع الموصل الكبير وملعب مدينة الموصل سعة 20 الف متفرج

وفي جانب أخر ثمن المهندس المعماري حسن مِدّب مِجحم دور الإعلام كونهُ السلطة الرابعة والمراقب الحقيقي للإنجازات والأعمال المتحققة على صعيد الأعمال الهندسية وقدم الشكر والإمتنان لوكالة بغداد تايمز لقيامها بهذا الإستطلاع القيــّم الذي يُسهم في خلق أجواء المنافسة والسعي الحثيث من اجل تقديم المزيد لخدمة عراقنا العظيم.