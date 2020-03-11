تأجيل دوري الكرة الممتاز حتى 23 آذار

بسبب فايروس «كورونا»

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر اتحاد الكرة باجتماعه أول أمس مع الأندية تأجيل بطولة الدوري لمدة أسبوعين فقط على أن تعود منافساتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.. وقال مصدر مطلع ، إن الاجتماع الذي عقد صباح اول أمس في نادي أمانة بغداد بحضور ممثلي 10 أندية مع المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة أحمد عباس تقرر خلاله أن يطبق قرار تأجيل المباريات الذي دعا له وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي على أن يستأنف النشاط في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

وبين أن الأندية طالبت بموعد محدد للاستئناف ورفضت أن يكون التأجيل لأجل غير مسمى من أجل التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية.. يشار إلى أن منافسات الدوري ستؤجل اعتبارا من اليوم الخميس.

من جانبه، اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، ‏ان قرار تأجيل الدوري جاء حرصا على سلامة الجميع. وقال الربيعي في بيان صحفي، ان «اسئلة ومناشدات عدة وصلتني عبر جميع وسائل التواصل تستفسر عن جدوى تاجيل دوري الكرة والملتقيات والنشاطات الرياضية طالما ان تأثير وباء فيروس كورونا مازال محدوداً في العراق وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية».واضاف «الحقيقة ان هذا الاجراء الذي أراه ضروريا كـإ حتراز فقط، لدوري الكرة ولفترة دورين فقط و لا اريد ان اثير الذعر في نفوس مواطنينا وابناء شعبنا مع علمنا ويقيننا بروح التحدي والشجاعة التي يتمتعون بها ، ولكننا وبتواصلنا مع خلية الازمة واطلاعنا على ما يحصل في العالم واجراءات المواجهة لهذا الفيروس الخطير في ايطاليا والصين وامريكا والمانيا ودول الخليج يجعل تصرفنا الاقرب الى التحسب واخذ الحيطة والحذر».

واضاف، انه «طالما كانت وزارتكم وزارة الشباب والرياضة هي الاكثر تماسا مع ابناء شعبنا لذلك يجب ان نكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على ارواح وسلامة الرياضيين والجمهور معا، إذ لا توازي اية بطولة مهما كان حجمها فقداننا لأي عراقي من ابناء شعبنا نرى فيه المستقبل والامن والسيادة معا ولا مساومة على ذلك ابدا». وتابع لقد وجهنا بهذا الاجراء بدافع السلامة وعلى استعداد ان نتخذ أي خطوات اخرى تضمن سلامة اهلنا جميعا.

إلى ذلك، حسم التعادل السلبي مباراة الديربي بين فريقي نفط الجنوب وضيفه النفط، مساء أول أمس في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، لحساب الجولة الخامسة من الدوري..جاء الشوط الأول ساكنا تماما مع بعض المحاولات الخجولة، واحدة منها لمحترف نفط الجنوب المغربي عمر المنصوري، ورد عليها لاعب النفط وليد كريم بتسديدة علت العارضة.

الشوط الثاني كان أفضل نسبيا وبدأ فيه نفط الجنوب محاولاته للتسجيل عبر اللاعب منار طه لكن كرته مرت بجوار القائم.. وتصدى عدي طالب لرأسية بسام شاكر، ثم رد نفط الجنوب بتسديدة لعمر المنصوري تألق حارس النفط بإبعادها.

وأهدر محمد داود فرصة للنفط بعد أن تصدى عدي طالب حارس نفط الجنوب لمحاولته، وفي الدقائق الأخيرة أضاع البديل حسين جواد أخطر فرص المباراة بعد انفراد تام بحارس النفط، لكنه سدد الكرة بجوار القائم لتنتهي المباراة سلبية.. رفع النفط رصيده إلى النقطة 11 في صدارة الجدول، فيما رفع نفط الجنوب رصيده إلى النقطة 4، محتلا المركز 12.

وحقق نفط الوسط فوزا مهما على أربيل بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي. الهدف الوحيد سجله محترف نفط الوسط العاجي فلورنت ديدا في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.. ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة التاسعة، في حين تجمد رصيد أربيل عند النقطة السادسة.