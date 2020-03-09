عضو بالطاقة النيابية: عبدالمهدي اهدر ثروات الوسط والجنوب لصالح إقليم كردستان

بغداد – الصباح الجديد:

حمل عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال المحمداوي امس الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل مسؤولية المجاملات السياسية وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح اقليم كردستان، مستندا الى تصريحات وزير الطاقة الاميركي دان بروليت بخصوص تصدير النفط من الاقليم والتي اكد أنها تثير تساؤلات كثيرة بهذا الشأن.

وقال المحمداوي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد امس الاثنين، ان ” تصريحات وزير الطاقة الاميركي دان بروليت كشفت حقيقة كميات النفط التي يتم تصديرها من إقليم كردستان والذي اشار فيها الى تفوق الاقليم على ليبيا في تصدير النفط، واذا علمنا ان كميات التصدير بلغت حوالي 1.3 مليون برميل يوميا فان الاقليم يصدر اكثر من هذا الرقم، فيما يتم التفاوض مع بغداد على 250 الف برميل نفط فقط “.

واضاف: ” نحمل رئيس الوزراء المستقيل التفريط وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح اقليم كردستان بطريقة توزيع الثروات بشكل غير عادل..



استنادا الى مجاملات سياسية واستمرار حكومته صرف مبلغ 452 مليار دينار شهريا للاقليم فيما لم تسدد ادارة النفط في الاقليم مبالغ تصدير 250 الف برميل من النفط في العام 2019 ولغاية الان».

ودعا «اللجنة المالية في مجلس النواب الى ان تأخذ دورها للتصدي لهذا الموضوع لاسيما مع انخفاض اسعار النفط العالمية بعد ازمة فايروس كورونا».