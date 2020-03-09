العرش العربي الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 9th, 2020 التعليقات على العرش العربي مغلقة 5 views الموازنة بين رواتب الموظفين وامتيازات المسؤولين نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الموازنة بين رواتب الموظفين وامتيازات المسؤولين مارس 9th, 2020 عربة الثورة مارس 9th, 2020 مسارات متباينة:هل يضع الاتفاق مع «طالبان» حداً لأطول حرب خارجية أميركية؟ مارس 9th, 2020 اليوم.. ملعب الشعب يضيف لقاء نفط الوسط وأربيل في دوري الكرة مارس 9th, 2020 وزير الشباب يعد بدعم اتحاد التايكواندو لبلوغ الأولمبياد مارس 9th, 2020 وسام برونزي لطاولة البارالمبية في بطولة إسبانيا الدولية مارس 9th, 2020 كينن تنهي مغامرة فيردسم وتتوج ببطولة ليون المفتوحة مارس 9th, 2020 انهيار أسعار النفط.. وسط أزمة اقتصاد عالمي موبوء مارس 9th, 2020 تونس تخفض النمو المتوقع في 2020 مارس 9th, 2020 التعليقات مغلقة