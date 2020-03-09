  • الإثنين , 9 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • رياضة
  • كينن تنهي مغامرة فيردسم وتتوج ببطولة ليون المفتوحة

كينن تنهي مغامرة فيردسم وتتوج ببطولة ليون المفتوحة

رياضة
التعليقات على كينن تنهي مغامرة فيردسم وتتوج ببطولة ليون المفتوحة مغلقة
7 views

باريس ـ وكالات:
أنهت لاعبة التنس الأمريكية صوفيا كينن مغامرة منافستها الألمانية أنا لينا فريدسم في بطولة ليون المفتوحة بالتغلب عليها 6 / 2 و4 / 6 و6 / 4 أول أمس في المباراة النهائية للبطولة.. وتوجت كينن المصنفة الخامسة عالميا بلقب البطولة، ليكون الثاني لها في الموسم الحالي بعد لقب بطولة أستراليا المفتوحة.
ولم تجد كينن المصنفة الأولى للبطولة صعوبة كبيرة في حسم المجموعة الأولى من المباراة لصالحها في 24 دقيقة فقط فيما أظهرت فريدسم تحسنا واضحا في المستوى خلال المجموعة الثانية التي حسمتها لصالحها في 42 دقيقة.
كما ظهرت الندية واضحة في المجموعة الثالثة الحاسمة التي أنهتها كينن لصالحها في 42 دقيقة أيضا لتتوج باللقب الخامس في مسيرتها الرياضية حتى الآن بعدما توجت في العام الماضي بأول ثلاثة ألقاب لها وذلك في بطولات هوبارت وأكابولكو وقوانجتشو.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة