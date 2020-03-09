كينن تنهي مغامرة فيردسم وتتوج ببطولة ليون المفتوحة

باريس ـ وكالات:

أنهت لاعبة التنس الأمريكية صوفيا كينن مغامرة منافستها الألمانية أنا لينا فريدسم في بطولة ليون المفتوحة بالتغلب عليها 6 / 2 و4 / 6 و6 / 4 أول أمس في المباراة النهائية للبطولة.. وتوجت كينن المصنفة الخامسة عالميا بلقب البطولة، ليكون الثاني لها في الموسم الحالي بعد لقب بطولة أستراليا المفتوحة.

ولم تجد كينن المصنفة الأولى للبطولة صعوبة كبيرة في حسم المجموعة الأولى من المباراة لصالحها في 24 دقيقة فقط فيما أظهرت فريدسم تحسنا واضحا في المستوى خلال المجموعة الثانية التي حسمتها لصالحها في 42 دقيقة.

كما ظهرت الندية واضحة في المجموعة الثالثة الحاسمة التي أنهتها كينن لصالحها في 42 دقيقة أيضا لتتوج باللقب الخامس في مسيرتها الرياضية حتى الآن بعدما توجت في العام الماضي بأول ثلاثة ألقاب لها وذلك في بطولات هوبارت وأكابولكو وقوانجتشو.