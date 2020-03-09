هيفاء وهبي تحارب كورونا بالغناء

الصباح الجديد – متابعة:

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أكثر الفنانات اللواتي يؤثرن بالمتابعين والمعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستعمل في بعض الأحيان هذه المواقع للتأثير إيجابا بالناس من خلال بعض المواضيع التي تطرحها، وليس فقط للترويج لأعمالها الفنية.

وأطلقت هيفاء مؤخرا مبادرة محاربة لفيروس كورونا بتحدي الاغنية التي يحب الشخص ان يغنيها في أثناء غسل يديه، الامر الذي جعل محبيها والمتابعين يثنون على هذه الطريقة العفوية والبسيطة لهيفا في محاربة كورونا، وبادر الكثير من المعجبين بنشر فيديوهات لهم وهم يغنون اغنية معينة في اثناء غسل ايديهم مع الإشارة الى هيفاء وهبي.

من ناحية أخرى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من اخر حفلة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وظهر معجب يحاول ان يمسكها من يدها، فأبعده رجال الامن، وعندما عرفت هيفاء ان الشاب اراد ان يعبر لها عن محبته، سمحت له بالصعود الى المسرح، فركع أمامها على ركبتيه وقدم لها وردة حمراء، فشكرته هيفاء وطلبت منه مغادرة المسرح، لكنه كان مصرا على قول شيء، فأخذ منها المايك، لكن رجال الأمن لم يسمحوا له بالتمادي بالحديث، وانتهى المشهد وسط ذهول هيفاء والجمهور.