  • الثلاثاء , 3 مارس 2020
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ميرام يتعادل وعدنان يخسر في الدوري الاميركي

رياضة
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متابعة الصباح الجديد:
تعادل نادي ريال سولت ليك امام ضيفه نادي اورلاندو سيتي سلبياً في افتتاح الجولة الاولى من الدوري الامريكي للمحترفين.
النتيجة السلبية سيطرت على مجريات الشوط الاول، فالفرص التي سنحت للفريق لم تترجم الى اهداف، و في الشوط الثاني دفع كلا المدربان بأوراقهم الهجومية الا ان النتيجة انتهت كما بدأت ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
المباراة شهدت الظهور الرسمي الاول للدولي جستن ميرام مع فريقه الجديد ريال سولت ليك حيث اشترك بديلا في الدقيقة الـ٧٠ بمركز الجناح الايسر.
فيما خسر فانكوفر وايتكابس الذي يلعب لصفوفه الدولي علي عدنان مباراته الافتتاحية لدوري المحترفين الامريكي التي جمعته بضيفه سبورتينغ كانساس سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد.
كانساس تقدم في الدقيقة ١٧ من عمر اللقاء عن طريق المكسيكي آلن باليدو ليعدل بعدها جاكوب نيفيرنسكي النتيجة لوايتكابس في الدقيقة ٢٨، لكن متوسط الميدان غادي كندا اعاد كانساس للمقدمة بتسجيله لثاني الاهداف في الدقيقة ٣٩ من عمر الشوط الاول الذي انتهى لمصلحة كانساس بنتيجة ٢-١.علي عدنان شارك اساسياً مع فريقه فانكوفر و لعب طوال ال٩٠ دقيقة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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