تركيا توقف الرحلات مع البلاد ورحلات “العراقية ” الجوية لاجلاء مواطنينا من الدول المصابة

جراء زحف فايروس كورونا عالميا

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشف السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي قرار السلطات التركية إيقاف الرحلات الجوية مع العراق بسبب فايروس كورونا، فيما أفادت شركة الخطوط الجوية العراقية بأن رحلاتها لإجلاء مواطنينا من الدول المصابة.

وقال الجنابي في منشور على صفحته في فيس بوك “ابلغنا رسميا بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى إشعار آخر، وقد ابلغنا بدورنا وزارة الخارجية العراقية بذلك”.

وبين “سيسمح للطائرات العراقية بنقل الرعايا العراقيين من تركيا الى العراق ولن يسمح بقدوم مسافرين عراقيين من العراق الى تركيا”.

ودعا الجنابي المواطنين العراقيين الى “التأني بموضوع السفر لكي لا يتعرض المواطنون الى مشكلات موضحا بالنسبة للراغبين بالعودة من تركيا الى العراق نرجو الاتصال بمكاتب الخطوط الجوية العراقية لتنظيم عودتهم”.

وكانت السلطات التركية، قررت يوم اول أمس السبت إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً بسبب فايروس كورونا.



وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن بلاده أوقفت الرحلات من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وبين الوزير ان بلاده ستمنع السياح العراقيين من الدخول إليها اعتبار من يوم امس الاحد وستكون الرحلات لارجاع العراقيين إلى بلادهم فقط.

وفي السياق، أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، توضيحاً عن نقل مسافري البلاد من دول مصابة بفايروس كورونا.

وذكر بيان لها تلقت الصباح الجديد نسخة منه «تود الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والجهات المعنية التزامها التام بقرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) لسنة (2020) والذي تضمن منع سفر المواطنين إلى الدول التي أنتشر بها فيروس كورونا، وتبين ان رحلات الناقل الوطني الى تلك الدول خصصت لإجلاء العراقيين والبعثات الدبلوماسية حصراً».

وأضاف «فيما تتبنى وزارة الصحة العراقية وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي مهمة القيام بالإجراءات الصحية المطلوبة تجاه جميع الوافدين العراقيين من تلك البلدان الى الاراضي العراقية وذلك للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا».

ودعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى «توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية».