قروض تشمل كل المواطنين من البنك المركزي والمصارف الخاصة لشراء وحدات سكنية

تبلغ 75 مليون دينار بفائدة سنوية 4 %
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، امس الاحد، تخصيص جزء من مبادرة الواحد تريليون دينار التي اطلقها البنك المركزي العراقي، لدعم المواطنين في شراء وحدات سكنية بمبلغ لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار وبمدة تسديد لا تتجاوز 10 أعوام.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: ” دعما من البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة لحل ازمة السكن التي تعيشها البلاد منذ زمن، قررا اطلاق قرض الـ75 مليون دينار لجميع العراقيين الراغبين بشراء وحدات سكنية جاهزة وبمدة تسديد 10 أعوام “، مبينا أن ” البنك المركزي وجه جميع المصارف المشاركة في مبادرة الواحد تريليون دينار لتخصيص جزء من الأموال لدعم قطاع الإسكان “.
وأضاف أن ” فائدة القرض ستكون 4٪ سنويا كما أن البنك المركزي حث المصارف الخاصة بوضع فوائد تفضيلية وزيادة مستوى التنافسية من خلال جعل الفائدة أقل من 4٪..
كمحاولة للتخفيف من عبء الدين من جهة وجذب الموظفين الحكوميين إلى التوطين في المصارف وزيادة الشمول المالي والتقليل من الاكتناز».
ونوه طارق إلى ان «دعم المصارف الخاصة لقطاع الإسكان وتخفيف ازمة السكن ستساهم في تحريك الاقتصاد العراقي، وزيادة فرص العمل كون قطاع الإسكان يساهم في تحريك القطاعات الأخرى «.