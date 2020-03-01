وزير التخطيط يتحدث عن تنفيذ التعداد السكاني

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاحد، أن من اهم اولويات عمل الوزارة هو تنفيذ التعداد السكاني للعام الحالي.

وقال الدليمي في بيان تلقته “الصباح الجديد “، إن “تنفيذ التعداد يعد اولوية اولى من اولويات وزارة التخطيط لهذا العام، لما يمثله من اهمية كبيرة، لكونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الواقع التنموي وبالتالي سيساعد على وضع الخطط الاقتصادية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للسكان”.

ودعا وزير التخطيط بمناسبة عيد المعلم، إلى “أهمية دعم هذه الشريحة الهامة، وتزويدها بسبل الدعم الممكنة لأداء مهامها على أكمل وجه””.

وأكد “على ضرورة تجاوز الاحتفال المجرد بهذا اليوم، إلى جعله يوماً لرفع صوت المعلم العراقي ودعمه، واستماع الجهات المعنية لمقترحاته التطويرية والإبداعية في مختلف القطاعات التعليمية، وتضمينها في خطة العمل السنوية”.

وأشار الدليمي إلى “دور الملاكات التعليمية في عموم العراق في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الحالي”