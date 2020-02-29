المالية النيابية تعتزم رفض مقترح ايقاف علاوات وترفيع الموظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب, أمس السبت, رفضها أي قرار او مقترح بإيقاف علاوات وترفيع الموظفين لكون مثل هكذا قرار سيضر بشريحة واسعة من الشعب.

وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “اللجنة المالية سوف لن تمرر أي قرار او مقترح يتعلق بقطع علاوات وترفيع الموظفين بحجة تقليل نفقات الموازنة”, مبينا ان “مبالغ العلاوات والترفيع لا تشكل مبلغا كبيرا, فضلا على انها ستلحق ضررا كبيرا بشريحة واسعة من الشعب العراقي”.

وأضاف القدو، ان “مثل هكذا مقترحات سوف تؤجج الشارع وذلك لتنصل البرلمان عن قراراته الإصلاحية وعلينا ان ان نؤسس الى تقديم منح وتسهيلات مالية لشرائح الشعب العراقي بدلا من الاستقطاع من قوته خاصة وان الوضع العام لا يشجع مثل هكذا قرارت”.



في السياق، أعلن نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي رفضه مقترح تجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة بموازنة 2020.

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه في تويتر: «بصفتي نائب رئيس اللجنة المالية، نرفض بشدة مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام ٢٠٢٠ بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، لأنه مخالف للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين».

واضاف، ان «من يريد حلولاً للعجز الذي تواجهه الموازنة عليه التفكير بتنمية الإيرادات، لا أن يقتطع من أرزاق الناس».