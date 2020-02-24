الخميس المقبل..جلسة التصويت على حكومة علاوي وبرنامجه يصل البرلمان

بغداد – الصباح الجديد:

اتفقت هيئة رئاسة مجلس النواب امس الاثنين، على تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “رئاسة مجلس النواب عقدت الاثنين، اجتماعا خاصا لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة”.

وأضاف البيان، أن “الرئاسة قررت خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ودعت رئاسة المجلس رئيس الوزراء المكلف إلى “الإسراع في إرسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للوزراء قبل عقد جلسة يوم الخميس المقبل”.



وفي وقت لاحق من يوم امس نفسه، أفادت قناة العراقية الرسمية بأن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وصل الى رئاسة مجلس النواب.

وقالت القناة في خبر عاجل إن «المنهاج الحكومي وصل الى رئاسة مجلس النواب»، دون بيان مزيد من التفاصيل.