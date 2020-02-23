الشبابي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عاماً

الجوية يواجه الطلبة في قمة مباريات ثالثة ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل منتخبنا الشبابي لكرة القدم إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما الجارية احداثها في السعودية بعد تغلبه أمس على منتخب موريتانيا بهدفين مقابل هدف واحد رافعا رصيده إلى 4 نقاط خلف تونس متصدر الترتيب في المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط.

وكان الشبابي خسر أولى مبارياته امام تونس بهدفين لهدف، ثم تعادل سلبا امام الكويت في الجولة الثانية، وسيلعب الشبابي مباراته في ربع النهائي في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل امام أول المجموعة الثالثة التي تضم السعودية ومصر والجزائر وفلسطين.

من جانب اخر، اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم جدول مباريات الجولة الثالثة، وتنطلق بعد غد الاربعاء باقامة مباراة الشرطة وأمانة بغداد في الساعة الرابعة والنصف مساء، وتقام الخميس 3 مباريات، ففي ملعب الشعب الدولي يتقابل الزوراء والكهرباء في التوقيت ذاته، ويلتقي الحدود مع نفط الوسط في ملعب التاجي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، اما مباراة الميناء والنفط فتقام في ملعب الفيحاء في التوقيت ذاته.

وتجرى الجمعة 3 مباريات ايضا، لقاء القمة الجماهيري بين الجوية والطلبة يضيفه ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، وتقام مباراة الصناعات الكهربائية ونفط ميسان في ملعب الصناعة في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، ويتقابل نفط الجنوب وأربيل في ملعب الفيحاء في الساعة الرابعة والنصف مساء.. وحصل نادي النجف على انتظار.

من جانبه، حقق نادي اربيل بكرة القدم فوزا قاتلا على نفط ميسان، أمس، ضمن اختتام مباريات الدور الثاني لدوري الكرة في ملعب ميسان الدولي، وسجل اربيل هدفه الوحيد في الدقيقة ٩٤ من المباراة عبر المحترف منيدوغا.

ورفع أربيل رصيده الى ست نقاط فيما بقي نفط ميسان من دون نقاط، وفي لقاء اخر حقق الحدود فوزا مهما على نفط الجنوب بثنائية سجلها حسام جاد الله.

من جهة أخرى، قال المدرب المساعد بالجهاز الفني للقوة الجوية، لؤي صلاح، إن فريقه بدأ يحقق الاستقرار الفني، بعد فوزه على الصناعات الكهربائية (3-0)، في ملعب الصناعة بالدوري الممتاز.. وأوضح صلاح، : «أداء الفريق بتصاعد من مباراة إلى أخرى، وهذا ما يمنحنا الثقة في الاحتفاظ بصدارة الترتيب، حيث أن المشوار طويل».

وأردف: «اللاعب أيمن حسين تألق ، من خلال تمركزه الصحيح واستثمار الفرص التي وصلته، ونأمل أن يواصل بنفس الأداء.. استمرارية المباريات الرسمية أعادت اللاعبين الجاهزية البدنية».وختم بقوله: «المباراة المقبلة ستكون مهمة أمام الطلبة، في الجولة الثالثة، وعلينا أن نفكر كيف نخطف النقاط الثلاث».

حقق القوة الجوية فوزا كبيرا على الصناعات الكهربائية، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب الصناعة، لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.. وسجل أهداف القوة الجوية، أيمن حسين (هاتريك) في الدقائق 42 و59 و66.. وفرض القوة الجوية سيطرته على المباراة، بفضل خط وسطه القوي.. وبهذا الفوز، قفز القوة الجوية لصدارة الدوري، برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل الصناعات الكهربائية الجدول دون نقاط.

في حين، عبَّر عباس عطية، مدرب الكهرباء، عن تأثر لاعبي فريقه بدنيًا، بمواجهة الزوراء، والقوة الجوية، في الجولتين المقبلتين بالدوري العراقي.

وقال عطية: «الفريق سيعاني من ضغط المباريات الكبيرة فبعد مباراة بدنية أمام الشرطة والتي انتهت بالتعادل (3-3) ستكون مباراتي الجولة الثالثة والرابعة أمام الزوراء والقوة الجوية».

وأضاف «هذه المواجهات سيعرض اللاعبين لجهد بدني جراء القرعة التي وضعتنا بمواجهات متعاقبة مع الأندية الجماهيرية».. وأثنى عطية، على أداء لاعبيه أمام الشرطة، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق النقاط الثلاث، لكننا خرجنا بنقطة التعادل رغم تقدمنا في 3 مرات.

وأشار إلى أن «الشرطة فريق كبير ويملك أدوات مميزة والتعادل ليست نتيجة سيئة لكننا وفق المعطيات كنا نمني النفس بالنقاط الثلاث خاصة وأن فريقنا خسر المباراة الأولى من الدوري».

وأجبر فريق الشرطة، مضيفه الكهرباء على التعادل الإيجابي 3-3، على ملعب التاجي.. سجل أهداف الكهرباء، أحمد محمود وعلاء محيسن ومراد محمد في الدقائق 13 و60 و69، فيما أحرز ثلاثية الشرطة، علاء عبد الزهرة وأمجد وليد ومروان حسين في الدقائق 17 و67 و84.

وحصد الكهرباء نقطته الأولى ليحتل المركز الـ 11، بفارق الأهداف عن الشرطة ثامن الترتيب.