إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
برئاسة معاون المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات للشؤون الادارية منير قدوري جاسم وعضوية مدير قسم المنشآت الرياضية بلاسم باقر وعدد من موظفي القسم ، زار وفد الدائرة ملعب الشهداء في الحبيبية الذي يشهد مراحل الانجاز الاخيرة ، للاطلاع على واقع العمل هناك و الاحتياجات المطلوبة لتسريع وتائر الانجاز، والتقى الوفد مدير الملعب صالح المالكي و عدد من ملاكاته الادارية والفنية ، وتجول الوفد الزائر في ساحة الملعب واروقته الداخلية ومرافقه .
المعاون الاداري لشؤون الاقاليم اكد خلال الزيارة على توجيهات المدير العام للدائرة طالب جابر مسلم ، التي تشدد على تقديم تقرير شامل ومفصل بخصوص الاحتياجات اللازمة للملعب ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض اكمال جميع النواقص التي يتطلبها افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير ، الذي يتسع لأكثر من 30 الف متفرج، وسيكون أول ملعب في الشرق الأوسط يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه كافة.
شؤون الاقاليم والمحافظات تتفقد ملعب الشهداء
إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
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